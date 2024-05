Dcéru už zachrániť nestihla. Stella Zázvorková sa upla k herectvu, ktoré jej do života vrátilo radosť

Významná charizmatická česká herečka Stella Zázvorková sa vďaka svojmu talentu zaradila k popredným osobnostiam českej kultúry. Hoci mala nadanie aj na zosobnenie dramatických rolí, jej herecké kreácie boli na javisku spojené najmä s komediálnymi postavami, ktorým dodávala osobitú energiu a živelnosť. Legendárny český divadelník Jan Werich ju označil za jedného z mála českých ženských klaunov.

Veľká tragédia

Manželka Miloša Kopeckého sa však musela spolu s nemenej slávnym hercom vysporiadať s veľkou tragédiou - smrťou ich dcéry. Napriek tomu na život a umenie nezanevrela a desiatky rokov svojimi výkonmi zabávala divákov. Od úmrtia obľúbenej českej herečky Stelly Zázvorkovej uplynulo 18. mája už 19 rokov.

Stella Zázvorková sa narodila 14. apríla 1922 v Prahe do rodiny uznávaného architekta a módnej návrhárky. Vyštudovala nižšie gymnázium a taktiež navštevovala anglickú internátnu školu. V oblasti divadelného umenia sa v rokoch 1939 - 1940 vzdelávala na hereckej škole Emila Františka Buriana.

Werich dal šancu začínajúcej herečke

Po štúdiách účinkovala v Pražskom detskom divadle Míly Mellanovej (1941 – 1944) a krátky čas pôsobila aj v experimentálnom divadle Větrník. V roku 1946 získala angažmán v Divadle satiry, kde pôsobila do roku 1948. Objavila sa aj na doskách Realistického divadla (1949 -1950) a päť rokov strávila v Armádnom umeleckom divadle.

V roku 1955 sa stal vedúcou osobnosťou Divadla satiry, neskôr premenovaného na Divadlo ABC, Jan Werich. Práve on umožnil začínajúcej herečke začleniť sa do tohto súboru. Divadlo ABC sa v roku 1962 stalo súčasťou Mestských divadiel pražských, kde Zázvorková pôsobila až do roku 1990.

Obyčajné ženy, láskavé matky, babičky

