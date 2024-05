Učiteľka zo Stropkova oklamala Mengeleho a porodila na doske vo fabrike. Jej Hanka prežila iba zázrakom

Nikdy nerozumela tomu, prečo má na vysvedčení informáciu, že sa narodila v Nemecku. Hana Berger Moranová mala 12 rokov, keď jej mama, učiteľka pôvodom zo Stropkova, povedala celú pravdu. „Na svet si prišla neďaleko Drážďan v pracovnom tábore, na obyčajnej drevenej doske,“ povedala jej so slzami v očiach. Hanka bola silné dieťa, ktorému sa aj napriek neľudským podmienkam podarilo prežiť. Jej mama ju chcela zachrániť za každú cenu a dokázala prekabátiť aj sadistické monštrum, ktoré nosilo meno doktor Josef Mengele. Prečítajte si skutočný príbeh, ktorý dokazuje, že láska a odhodlanie dokážu zvíťaziť aj nad najväčším zlom.

Z Bratislavy do Auschwitzu

Hankina mama sa volala Priska. Narodila sa v Stropkove do židovskej rodiny, s ktorou sa neskôr presťahovala do Zlatých Moraviec, kde mali jej rodičia kaviareň. Mladá dievčina ale túžila po inom živote. Ešte pred vojnou stihla vyštudovať gymnázium a zamestnať sa ako učiteľka. Keď začala vojna, s celou rodinou sa presťahovali do Bratislavy a verili, že práve tam budú v bezpečí. Aj keď Priska nenašla bezpečný prístav, v hlavnom meste sa zamilovala do novinára Tibora Löwenbeina, ktorého si vzala za muža.

„Rodičia bývali v Bratislave pri Dunaji v bytovom dome na prízemí, blízko Grö​sslingovej ulice. Bývali na prízemí a keď počuli o transportoch, jeden deň sa im podarilo vyskočiť z okna, ale, žiaľ, vrátili sa späť do bytu, odkiaľ ich na druhý deň deportovali,“ spomínala ich dcéra Hana pre Pamäť národa. Keď im gardisti zaklopali na dvere, Priska bola v druhom mesiaci tehotenstva.

Ste tehotná, krásavica?

Ešte v tú noc ich deportovali do tábora Auschwitz a Tibor vedel, že musí svoju tehotnú manželku ochrániť za každú cenu. Bolo to totiž už jej štvrté tehotenstvo, do ktorého vkladali nádeje. Posledné tri skončili spontánnym potratom. V dobytčom vagóne počula ich rozhovor žena menom Edita, ktorá sedela priamo vedľa nich. Tiborovi sľúbila, že keď ich rozdelia, o jeho polovičku sa sama postará. Edita svoj sľub dodržala do posledného slova - mladej tehotnej učiteľke zachránila život.

