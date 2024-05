Sľuboval im, že si založia rodinu, potom ich obral o milióny. Toto bol najväčší podvodník z Tinderu

Jeho obete čakajú na spravodlivosť do dnešného dňa.

Film Podvodník z Tinderu/The Tinder Swindler z dielne Netflixu sa dlhší čas držal na popredných priečkach sledovanosti a niet sa čomu čudovať. Ide o neuveriteľný dokument, ktorá popisuje skutočný príbeh o najväčšom podvodníkovi dnešnej doby, ktorý vďaka populárnej zoznamovacej aplikácii Tinder pobláznil hlavy desiatkam žien. Tie potom pripravil o milióny dolárov.

Zaujať, poblúzniť, oklamať

Luxusný štýl, najdrahšie značky, život na vysokej nohe, súkromné lietadlo a tie najdrahšie párty. Tým všetkým sa na Tinderi chválil Simon Leviev, ktorý o sebe tvrdil, že je synom kráľa diamantov a obchodníka Leva Levieva. „Keď som videla Simonove obrázky, vyzeral presne tak ako muž, ktorý by sa mi páčil,“ vysvetlila vo filme 29-ročná Cecilie Fjelhoyová, nórska študentka žijúca v Londýne, ktorá sa v roku 2018 rozhodla, že si so Simonom dohodne rande. Podľa jej slov viedol úplne iný život ako ona a chcela to aspoň na moment zažiť.

Pred prvým rande nemala žiadne obavy – dobre si prezrela jeho sociálne siete a dokonca si overila, že existuje skutočný diamantový magnát Lev Leviev. Nepochybovala o tom, že Simon je jeho syn.

Najlepšie reštaurácie, obrovské kytice

Keď spolu začali randiť, Cecilie bola ako v sne. Jedávali v tých najlepších reštauráciách, Simon jej posielal obrovské kytice kvetov a vozil ju vo svojom súkromnom lietadle. Netrvalo dlho a požiadal ju, aby sa stala jeho priateľkou. Keďže ale musel neustále cestovať za svojou údajnou prácou v diamantovom priemysle, veľká časť ich vzťahu fungovala len prostredníctvom správ a telefonátov s občasnými návštevami.

Aby Leviev uistil Cecilie, že mu ide o vážny vzťah, opýtal sa jej, či budú bývať spolu. Tá, samozrejme, neváhala, pretože Simona milovala z celého srdca aj napriek tomu, že sa naživo videli len zopárkrát. Bol to on, ktorý jej neustále hovoril, že bude jeho nastávajúcou a matkou jeho detí.

Citové vydieranie žien, ktoré ho milovali

