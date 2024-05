Nemá prsty na rukách ani na nohách, ale dokázala nemožné. Ako 15-ročná musela začať žiť odznova

Pred 11 rokmi musela Talianka Veronica Yoko Plebaniová začať žiť úplne odznova. Ako 15-ročná sa nakazila bakteriálnou meningitídou, zákerným ochorením, ktorého následkom môže byť až smrť. Veronica nákazu prežila, no ochorenie zanechalo na jej tele nenapraviteľné stopy. Prišla o prsty na nohách i rukách a jazvy jej ostali takmer po celom tele. Ani to ju však nezastavilo v tom, aby bola úspešnou športovkyňou.

Čo všetko zvládne ľudské telo

Už od detstva sa venovala atletike, gymnastike, tancu aj snowboardingu. Keď jej ako tínedžerke museli amputovať prsty na nohách i rukách, športovania sa nevzdala, ba naopak, začala samu seba prekonávať ešte viac.

„Meningitída zmenila moje telo, zanechala na ňom veľa jaziev. Bol to traumatický zážitok, veď v pätnástich rokoch nebolo ľahké mať zrazu iné telo. Ale stále som bola tá istá Veronika. V prvých mesiacoch mimo nemocnice mi práve šport ukázal, koľko neuveriteľných vecí dokáže moje telo, a to ma akosi prinútilo ho milovať ešte viac,“ uviedla pre Vogue dnes už 28-ročná Veronika, ktorá spočiatku nevedela po amputácii chodiť ani chytať veci do rúk.

Len dva mesiace po amputácii sa postavila na štart Newyorského maratónu spolu s inými bežcami z talianskeho tímu Monza. Po úspešnom behu sa stala súčasťou paralympijského tímu, prostredníctvom ktorého sa začala venovať snowboardingu a po novom i kanoistike.

