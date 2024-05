Psychológ má odkaz pre politikov: Spravte spoločnú tlačovku. Dajte signál, že sú dôležitejšie veci ako spory

Akokoľvek súhlasíme či nesúhlasíme s krokmi politikov, násilie nikdy nie je cesta. Uznávaný psychológ a mediátor Dušan Ondrušek, ktorý sa roky zaoberá mechanizmami riešenia konfliktov, vyzýva slovenských politikov, aby neeskalovali násilie. Pre Denník N otvorene povedal, že v kritickej situácii by sa mali spojiť a občanom ukázať, že existujú dôležitejšie veci ako spory.

Útok na demokraciu

Útok na premiéra Roberta Fica, ktorého útočník postrelil pri rokovaní vlády v Handlovej, odsúdili takmer všetci politici. „Stalo sa niečo, vážnosť čoho zrejme ešte ani nevieme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útokom na človeka, ale zároveň aj útokom na demokraciu. Akékoľvek násilie je absolútne neprijateľné. Nenávistná rétorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím, zastavme to,“ odkázala bezprostredne po útoku prezidentka Zuzana Čaputová.

Podobný odkaz poslali politici z koalície aj opozície, no niektorí vystúpili na spoločnej tlačovke a zo zodpovednosti za útok obviňovali novinárov, opozíciu a ich voličov. „Pre SNS sa v tejto etape sa začína politická vojna,“ vyhlásil Andrej Danko, ktorý podľa mediátora Ondrušeka nezvolil najlepšie slová. Ako uviedol pre Denník N, takéto vyjadrenia môžu situáciu ešte viac eskalovať.

Nehľadať vinníka

Za dobrým signálom pre občanov by Ondrušek považoval to, keby sa politici z celého spektra postavili na spoločnú tlačovku.

„To sa mi zdá ako primeraný signál. Hovorí to, že pre nás sú aj dôležitejšie veci než vzájomné spory a obviňovanie sa. Ale to vyžaduje obrovskú zrelosť,“ odkázal psychológ, podľa ktorého by všetci politici teraz mali robiť jedno – vyzývať na pokoj a nehľadať kolektívneho vinníka. „Je lákavé nájsť okamžite nejakého nepriateľa a vinníka, ale je to tá najhoršia cesta,“ uzavrel.