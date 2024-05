Toto je päť signálov, že vaša pleť starne správne. Dermatologičky varujú pred modrým nebezpečenstvom

Ak fajčíte, alebo sa radi opaľujete, mali by ste spozornieť.

Môže odzrkadľovať váš vek viac, ako by ste to čakali. V niektorých prípadoch môže dokonca pridať až o niekoľko rokov naviac. Pokožka je zrkadlom nášho životného štýlu, návykov a rutín. Aj keď sa o ňu poctivo staráme, nemusí to byť dostatočné.

Na to, aby sme dosiahli jej skvelý stav a vzhľad, je potrebné zamerať sa aj na stravu, pohyb a iné podstatné časti zdravého životného štýlu. Ak si nie ste istí, či robíte pre svoju pokožku dostatok, dermatologičky pre HuffPost odhalili päť signálov, ktoré naznačujú, že máte zdravo starnúcu pokožku.

5. Nefajčíte

Fajčenie môže pokožke ublížiť rôznymi spôsobmi. Ak patríte medzi dlhodobých fajčiarov, táto závislosť sa na pokožke môže podpísať nerovnomernou pigmentáciou pokožky, stratou pružnosti či hlbšími vráskami na tvári. „Fajčenie zväčšuje jemné línie a vrásky, vysušuje pokožku a zasahuje aj hlbšie do pokožky,“ prezradila dermatologička Lauren Moyová.

„Je bežné, že pokožka 40-ročného silného fajčiara sa podobá pokožke 70-ročného nefajčiara,“ upozorňuje Americká osteopatická vysoká škola dermatológie v Missouri. Fajčenie však ovplyvňuje aj iné časti tela - môže spôsobiť zožltnutie prstov, nechtov či zubov.

4. V tvári vám nechýba objem

Niektorým možno prekáža, že má pokožka na tvári väčší objem a snažia sa zbaviť prebytočného tuku. Plnosť líc je však znak dobrého starnutia pokožky, hovorí o jej stále dobrej elasticite. Pokožka tým pádom vyzerá mladistvo a starne pomalšie. Na objem tváre najviac vplýva aj to, či sa často vystavujete slnku.

Zmeniť ho však môžu aj faktory, „ktoré môžu urýchliť stratu zdravých elastínových vlákien v našej pokožke, čím sa zvyšuje ochabnutosť a znižuje elasticita,“ objasňuje dermatologička Hadley Kingová.

3. Máte hladkú pokožku

