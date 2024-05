Alexko s Marcom rýchlo strácali zrak, operácia rodinu skoro zruinovala. Pomôžme chlapcom a ich statočnej mame

Sú to obyčajné deti. Aj oni túžia po tom, aby sa mohli šantiť na ihrisku a užívať si bezstarostné detstvo. Bratia Alexko a Marco však do vienka dostali myopiu, poruchu zraku, ktorá napriek špeciálnym sklíčkam v ich okuliaroch každou polročnou kontrolou postupuje závratnou rýchlosťou. Lekári tak odporučili operáciu, pre ktorú sa rodina dostala do finančnej tiesne a prosia aspoň o malú pomoc.

Marco má sedem rôčkov, jeho mladší brat Alexko onedlho oslávi šieste narodeniny. „Už v tomto veku sa porucha vyšplhala na dioptrie –9. Bohužiaľ, toto nie je koniec," povzdychla si pre portál Donio mamička Oľga, ktorá by pre svojich chlapcov spravila aj nemožné.

„Ja ako matka trpím s nimi a vidím, že ich samých trápi to, že ich spolužiaci prežívajú detstvo bez vážnejších obmedzení a oni s nimi nemôžu robiť kopec zábavných veci, ktoré by malo každé malé dieťa v detstve prežívať," priznáva Oľga s tým, že obaja chlapci sú napriek zrakovej chybe veľmi živí a chcú sa plnohodnotne venovať svojim záujmom ako futbal a rôzne loptové hry.

Foto: Donio.sk

Keď od lekárov prišlo odporučenie na operáciu - skleroplastiku, súhlasila. „V prípade, že by operáciu neabsolvovali, dioptrie by im vyskočili aj do –30 a nakoniec by nastala slepota," napísala približne pred mesiacom s tým, že operáciou by sa malo pri obidvoch deťoch docieliť, aby sa im zrak prestal takto rýchlo zhoršovať.

Pri vybavovaní operácie v Brne však narazili na vysokú čiastku, a tak sa s prosbou o pomoc pri jej financovaní skúsila obrátiť na dobrých ľudí. „Operáciu si musíme hradiť sami a pre jedného, keďže musíme zoperovať obidve oči, je to suma 32 000 KČ, (v prepočte približne 1 300 eur)," napísala, no situácia sa rýchlo obrátila a nemohli čakať.

Foto: Donio.sk

„Operácia bola naplánovaná na 8. novembra, ale keďže progres rýchlo rastie, pán prednosta nám dal urýchlený termín. Operáciu sme teda našťastie absolvovali. Ako samoplatcovia sme si hradili všetko, od anesteziológa, ubytovanie pre mňa a samotný výkon," opísala mamička s tým, že pre rodinu to bola obrovská finančná záťaž a navyše, po skleroplastike budú obaja chlapci potrebovať aj korekciu očí. Aj preto sa rozhodli v zbierke na portáli Donio pokračovať a poprosiť o ľudí o pomoc.