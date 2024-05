Premiérovi práve išiel podať ruku, keď sa ozvali výstrely. Chceli sme zasiahnuť aj my, hovorí odvážny muž

Vyzeralo to ako bežné výjazdové zasadnutie vlády v regiónoch, po ktorom Robert Fico išiel medzi ľudí, aby ich pozdravil. Pred kultúrnym domom v Handlovej čakalo niekoľko priaznivcov a medzi nimi aj pán, ktorý sa práve chystal podať premiérovi ruku. „Bol som asi druhý, kto mu mal podať ruku, a zrazu takýto šok,“ povedal pre RTVS muž, ktorý bol očitým svedkom nešťastia.

Na snímke vo vládnej limuzíne predseda vlády Robert Fico po streľbe po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Polícia ho spacifikovala

„Robo padol a fakt sme v tom zmätku nevedeli, čo je, ale je to niečo strašné. Bola to streľba zozadu, akurát som bol na rade,“ priznal krátko po útoku muž, ktorý bol otrasený, no keď videl, že polícia sa snaží spacifikovať páchateľa, zachoval chladnú hlavu. „Videl som, že tam ležal a aj ja som chcel zasiahnuť,“ uviedol odvážny svedok.

„Boli by sme zasiahli aj my, ale kým sme sa rozhliadli, hádam do dvoch sekúnd, ho zaľahla a spacifikovala polícia. Videli sme len to, ako sa pán premiér chytil, skrčil a spadol na zem. Potom ho zdvihli a odviezli do auta. Kde bol zranený, neviem, krv sme žiadnu nevideli,“ povedal neskôr pre Pravdu.

Na snímke policajti zatýkajú muža po streľbe na predsedu vlády Roberta Fica. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Premiéra čaká kritických 24 hodín

Predsedu vlády s viacerými zraneniami previezli do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde lekári o jeho život bojovali niekoľko hodín. Informácie o jeho zdravotnom stave sa v súčasnosti rozchádzajú.

