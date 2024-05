Šesť detí som si vysnívala už na strednej škole. Slávne viacnásobné mamy, ktoré sa úplne oddali materstvu

Nedávno sme oslávili Deň matiek. Tento obľúbený sviatok je venovaný oslave materstva a všetkým mamám, ktorým vyjadrujeme lásku a úctu. Pripomíname si ho už 110 rokov. Pozrime sa na niektoré slávne matky, ktoré sa rozhodli, že chcú mať veľkú rodinu a vychovajú viac detí.

5. Kris Jenner (6 detí)

Má šesť detí z dvoch manželstiev - Kourtney, Kim, Khloé a Roba z prvého manželstva s Robertom Kardashianom a potom dve dcéry, Kendall a Kylie, z manželstva s Caitlyn Jenner. „Odmalička som vždy chcela mať veľkú rodinu. Keď som bola na strednej škole, sedela som a premýšľala som: 'Neviem sa dočkať, až budem mať šesť detí' - konkrétne som povedala číslo šesť. Teraz, keď nás všetkých vidím a je Štedrý večer a všetci príjemne sedíme pri stromčeku a popíjame horúcu čokoládu, veľmi sa teším z mojej veľkej šťastnej rodiny,“ povedala pre CR Fashion Book v roku 2019.

4. Angelina Jolie (6 detí)

Deti hollywoodskych hercov Angeliny Jolie a Brada Pitta sú biologické aj adoptované. Jolie si svoje prvé dve deti, Maddoxa a Zaharu, adoptovala slobodná matka, hoci si ich neskôr oboch adoptoval aj Pitt. Pár tiež adoptoval Paxa a spolu majú tri biologické deti: Shiloh a dvojčatá Knox a Vivienne. „Keď sú vaše deti malé, cítite sa viac mamou. Keď sú tínedžeri, začnete si na seba spomínať ako na tínedžera. Vidíte ich, ako chodia do punkových klubov, a čudujete sa, prečo nemôžete ísť aj vy,“ povedala Jolie s úsmevom pre magazín Hello!, ako to vyzerá, keď deti vyrastú. V minulosti sa taktiež vyjadrila, že jej deti sú celý jej svet a bude za ne bojovať vždy, keď to bude potrebné.

3. Madonna (6 detí)

Prvé dieťa popovej kráľovnej, dcéra Lourdes, sa narodila v roku 1996. Speváčka ju má so svojím bývalým partnerom Carlosom Leonom. Jej ďalšie dieťa, syn Rocco, sa narodilo v roku 2000. Jeho otcom je Madonnin vtedajší manžel Guy Ritchie. Kým boli speváčka a režisér ešte spolu, adoptovali si z Malawi syna Davida Bandu. Po rozvode si Madonna v roku 2009 adoptovala ešte dcéru Mercy a v roku 2017 dvojičky Stellu a Estere.

