Expertka, ktorá učila najúspešnejších ľudí: Týchto päť toxických viet sami sebe nikdy nehovoria

Na prestížnej Standfordskej univerzite začala učiť práve v čase, keď v kampuse spáchali samovraždu traja študenti. Aby psychologička Emma Seppälä pomohla ostatným ambicióznym študentom prekonať pocity úzkosti, založila predmet „Veda o šťastí“. Učí ich, že ak chcú byť úspešní, neznamená to, že musia trpieť a ísť za hranice svojich možností.

„Vo svete vládne taká predstava, že ak chcete byť úspešní, musíte tomu obetovať svoje šťastie, že nemôžete mať šťastie bez stresu,“ vysvetlila v TEDx Talks expertka, ktorá za 20 rokov skúseností pracovala na najlepších univerzitách sveta s tými najzaujímavejšími ľuďmi. Všimla si však, že nie všetci ľudia s mimoriadnymi schopnosťami majú aj mimoriadny život. Tí najúspešnejší si podľa nej nikdy nehovoria týchto päť toxických viet.

5. Nie som dosť dobrý

„Toto je vírus, ktorý beží v hlavách väčšiny ľudí,“ povedala pre CNBC psychologička. Vysvetlila, že náš mozog sa prirodzene zameriava viac na to negatívne ako na pozitívne. Ak dostanete deväť komplimentov a jednu kritiku, väčšina z nás sa zamiera práve na tú kritiku. „Veta typu ,nie som dosť dobrý‘ je deštruktívna. Výskumy ukazujú, že to vo vás môže zanechať pocit úzkosti a depresie,“ uviedla expertka s dodatkom, že ak má človek takéto myšlienky, mal by sa spýtať, čo by mu prospelo.

Môže ísť o obyčajnú pauzu v práci, prechádzku vonku alebo dobré jedlo. „Niečo, čo vám pomôže cítiť sa lepšie. Do každej situácie sa tak vrátite silnejší a v lepšej nálade. Výskum ukazuje, že vďaka súcitu so sebou samým sa cítite energickejší, živší a optimistickejší,“ vysvetlila. Skutočne úspešní ľudia si zoberú niečo z kritiky, no nenechajú sa ňou prevalcovať.

4. Nikdy sa mi to nepodarí. Na čo sa snažiť?

„Toto nie je len demoralizujúce, ale aj z vedeckého pohľadu je to hlúposť. Mozog je tvárny, môže sa meniť a rozvíjať až do staroby. Je to fenomén, ktorý neurovedci nazývajú neuroplasticita,“ uviedla psychologička Emma Seppälä, podľa ktorej mnohí úspešní ľudia napríklad zmenili kariéru v päťdesiatke alebo sa v neskoršom veku začali učiť niečo nové.

„V každom bode sa môžete učiť nové veci a s praxou sa môžete zlepšiť takmer v čomkoľvek,“ vysvetlila. Ak máte pocit, že niečo nedokážete a chcete to vzdať, spomeňte si na niečo, čo sa vám už podarilo. „Vidíte, ako ďaleko ste sa dostali?“ povzbudzuje psychologička.

3. Som neúspešný, zlyhal som

Článok pokračuje na ďalšej strane: