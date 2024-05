Dnešné deti budú v tridsiatke chodiť o barlách, obáva sa tréner Dušan Lehotský. Kedysi vychovával majstrov

Zatiaľ čo v minulosti boli deti celý týždeň v aktívnom pohybe, dnes je to skôr rarita.

Keď sa objavil na školských atletických pretekoch svojich vnúčat, neveril vlastným očiam. Tréner Dušan Lehotský počas svojho života vychoval viacerých majstrov ČSSR v atletike a aj keď mu rodina občas vyčítala, že sa viac stará o cudzie než svoje deti, športom žil. To sa však podľa jeho slov nedá povedať o dnešných tréneroch či deťoch, nad ktorými len krúti hlavou. Ak to takto pôjde ďalej, o pár rokov na to tvrdo doplatia.

Dieťa musí cítiť, že je dôležité

„Bol tu obrovský záujem detí o pohyb, tak všeobecne. V tých 60., 70. či 80. rokoch sa deti na hodinách telesnej výchovy snažili, túžili sa učiť nové veci, zlepšovať sa," spomínal si pre portál ahojmama.sk na obdobie, kedy v malom mestečku na východe Slovenska, v Levoči, z jeho tréningov vychádzala jedna úspešná generácia atlétov za druhou.

Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Aj keď je atletika individuálnym športom, svojich zverencov trénoval kolektívne. „Dieťa musí cítiť, že je dôležité, že je oň záujem a že patrí do kolektívu," vysvetľuje s tým, že to bol už len krok od toho, aby z pretekov nosili cenné víťazstvá.

„Jednoducho výsledky, ktoré deti dosahovali, motivovali aj ostatných, aby sa tým lepším vyrovnali a získali ten diplom či medailu tiež. Tým pádom sa dostávali do skupiny nové deti, ktoré samé chceli športovať," opisuje pre Ahojmama situácie, ktoré so zmenou režimu rýchlo vymizli.

Stavili na pohodlnosť, tvrdo na to doplatia

