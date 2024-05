Kráľ Karol prvýkrát prehovoril o rakovine. Pri liečbe prišiel o jeden zo zmyslov, ale nevzdáva sa

Britský kráľ Karol III. v pondelok na slávnostnej ceremónii odovzdal vysoký vojenský titul svojmu staršiemu synovi, princovi Williamovi. Išlo o zriedkavé spoločné vystúpenie dvojice v čase, keď sa kráľ po diagnostikovaní rakoviny postupne vracia k verejným povinnostiam. O to viac kráľ prekvapil, keď počas ceremónie prvýkrát verejne prehovoril o boji s chorobou.

Otec a syn opäť spolu

Karol III. odovzdal Williamovi titul hlavného plukovníka armádneho letectva, ktorý 75-ročný monarcha zastával 32 rokov, pred vrtuľníkom Apache a za prítomnosti personálu Armádneho leteckého múzea (AFM) v južnom Anglicku.

„Je to naozaj veľmi dobrý pilot,“ povedal Karol III. o svojom synovi, bývalom pilotovi pátracej a záchrannej helikoptéry Britského kráľovského letectva (RAF). Táto návšteva bola kráľovým najnovším záväzkom od jeho návratu do práce koncom apríla, takmer tri mesiace po tom, ako Buckinghamský palác oznámil, že sa lieči z bližšie nešpecifikovaného typu rakoviny.

Stratil jeden zo zmyslov

Ako uviedol The Independent, počas ceremónie sa kráľovi prihovoril veterán britskej armády Aaron Mappblebeck, ktorý priznal, že on sám podstupoval chemoterapiu, keď mu lekári diagnostikovali rakovinu semenníkov. Bývalý vojak povedal, že pri liečbe stratil jeden zo zmyslov a kráľ priznal, že sa to stalo aj jemu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: