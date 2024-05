Opitý sa držal parapety a visel z jedenásteho poschodia. Maléry tohto mladíka vždy niekto vyžehlil

Mladosť trávil so spolužiakmi v miestnej vinárni. Študovali herectvo, všetci ich poznali, volali ich na oslavy, trhali sa o nich médiá a oni z toho boli celí bez seba. Pre kamarátov bol mladík z čiernobielej fotografie hlavne rodeným zabávačom. Po nociach sa zvykol vešať von z okna a čím vyššie v činžiaku boli, tým radšej sa predvádzal. Občas sa dokonca stalo, že neprišiel na generálku alebo na nahrávanie do rozhlasu, ale vždy to zaňho niekto vyžehlil.

Spoznávate mladíka na obrázku?

Hádanka. Foto: Instagram/S.K.

Správnu odpoveď nájdete na ďalšej strane: