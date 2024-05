Veľká dráma v Ostrave! Slovenskí hokejisti po heroickom výkone porazili favoritov z USA

Slovenskí hokejisti sa vo svojom treťom zápase na MS v hokeji v Českej republike vypli k heroickému výkonu. V dôležitom zápase porazili jedného z najväčších favoritov na titul USA 5:4 po predĺžení. Duel rozhodol tečom Miloš Kelemen po strele Šimona Nemca. Reprezentanti si tak pripísali druhý triumf na šampionáte a v tabuľke majú päť bodov.

Rozhodnutie v predĺžení

Slováci predvádzali v prvých dvoch tretinách aktívny hokej, ktorý im vyniesol vedenie 4:1. V úvodnom dejstve sa presadili Kelemen s Liborom Hudáčkom a v prostrednej časti pridali presné zásahy Šimon Nemec a Patrik Koch. Slováci v záverečnej tretine poľavili a pasívna hra posadila Američanov na koňa. Tí gólmi Shanea Pinta, Bradyho Tkachuka a Lukea Hughesa poslali duel do predĺženia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DobreNoviny/posts/pfbid0tgdPWWmdv8pqjNRgfZsWnmWSxfibToCtR2dYUF3riz9Yjw4mUwHVRpd9KfoNusSDl

V ňom mal v úvode veľkú šancu Kelemen, no brankára Augustina neprekonal. Mrzieť ho to však nemuselo, pretože 64 sekúnd pred koncom predĺženia dokázal tečovať strelu Nemca a rozhodol o extra bode pre slovenský tím. Slovákov čaká deň voľna a svoj štvrtý zápas na šampionáte odohrajú v stredu o 20.20 h proti Poľsku, USA čaká v rovnakom čase vo štvrtok výber Francúzska.

USA - SLOVENSKO 4:5 (0:2, 1:2, 3:0 - 0:1) Góly: 25. Boldy (Hughes, Gaudreau), 45. Pinto (Farabee, Zegras), 54. Tkachuk (Pinto), 57. Hughes (Sanderson) - 4. Kelemen (Sukeľ, Kudrna), 12. Hudáček (Tatar), 28. Nemec (Fehérváry, Pospíšil), 29. Koch (Pospíšil, Kelemen), 64. Kelemen (Nemec) SR: Hlavaj - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna USA: Nedeljkovic (29. Augustine) - Jones, Werenski, L. Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, B. Tkachuk - Zegras, Smith, Farabee - Kunin, Hayes, Eyssimont - Leonard

Prvá tretina priniesla veľké množstvo šancí. Už v druhej minúte mohol po kombinácii prvej slovenskej formácie otvoriť skóre Cehlárik, no namieril iba do betónov brankára Nedeljkovica. Vzápätí na opačnej strane predviedol výborný zákrok jeho náprotivok Hlavaj, ktorý si poradil s pokusom Boldyho. Na prvú zmenu skóre sa čakalo iba 197 sekúnd, keď do útočného pásma zaviezol puk Kudrna, z otočky ho poslal pred bránku USA a zakončujúci Kelemen bekhendom poslal Slovákov do vedenia - 1:0.

