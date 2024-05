Pošpinil ich vzťah, no ona s ním zostala. Tomáša Klusa s Tamarou po nevere zachránil dôležitý rituál

„Prakticky od škôlky som konštantne podvádzal všetky priateľky, vrátane svojej ženy,“ priznal pred rokmi na sociálnych sieťach český spevák Tomáš Klus, ktorý v tom čase svojich fanúšikov rozdelil na dva tábory. Jeden hovoril, že by neveru dokázali odpustiť, no väčšina speváka kritizovala a zastávala sa jeho manželky Tamary. Tá vysvetlila, že nepotrebuje, aby ju niekto bránil a svojmu manželovi, ktorý v stredu 15. mája oslavuje 38. narodeniny. odpustila. Manželstvo po nevere zachránili vďaka špeciálnemu rituálu, ktorý dodržiavajú dodnes.

Alkohol a výčitky svedomia

Od svojich 15 rokov bol závislý od stavu zamilovania a cítil sa, ako keby bol závislý od nejakej drogy. „Z jedného vzťahu som išiel hneď do druhého, no nikdy to nebolo len na jednu noc. Vždy som bol zamilovaný,“ vysvetlil pre Plusku Tomáš Klus. Zároveň priznal, že ženy využíval a mnohým ublížil. Chybu urobil aj pri svojej manželke Tamare, ktorej bol na začiatku vzťahu neverný.

Podvádzal najmä vtedy, keď sa opil a ako dodal, fľaša tvrdého preňho na začiatku kariéry nebola problémom. Jedného dňa sa rozhodol s alkoholom skoncovať a pred manželkou priznal, že jej bol neverný. Trápilo ho svedomie, keď mu fanúšikovia písali, že je dokonalý a že by vedľa seba chceli mať partnera, ako je on. „Písali mi dievčatá – kiežby bol ten môj Pepa taký ako ty. A ja som sa cítil celý nesvoj,“ hovoril v relácii Život ve hvězdách.

Manželka Tamara sa o nevere dozvedela priamo od neho. „Uvedomil som si, že s ňou chcem stráviť zvyšok života v absolútnej pravde a toto bola chyba. Nemohol som ju držať v tom, že som pošpinil náš vzťah. Ani naše deti som nechcel priniesť do vzťahu, ktorý funguje na klamstve,“ priznal Tomáš Klus. Mnohí si mysleli, že ich manželstvo skončí, no Tamara Klusová svojou odpoveďou všetkých prekvapila.

Opustiť alebo odpustiť

