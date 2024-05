Predstavoval si, že bude mŕtvy a bol horší ako Monk. Stano Král prežil a za svoje fóbie je vďačný

Keď prišiel do reštaurácie, leštil príbory aj taniere a celý personál sa pozeral, čo robí. Herec Stano Král dlhé roky žil s fóbiami, pre ktoré ho kamaráti nazvali slovenským Monkom. Kráľ slovenského dabingu mal panický strach z lietania, z nečistôt a keď odchádzal z bytu, v presnom poradí kontroloval dvere, zásuvky, kohútiky aj plyn. V istom období života bol na tom tak zle, že prestal jesť, chodiť a stretávať sa s ľuďmi. Lekári mu povedali, že bol len meter od smrti.

Back Street Boys zo Záhoria

Výborne sa učil, všetci ho posielali študovať právo alebo ekonómiu, no on to videl inak. Ako tínedžer hral so skupinou Tenor po celom Záhorí, kde boli podľa jeho slov nesmierne populárni. „Boli sme Back Street Boys zo Záhoria,“ smial sa v rozhovore pre Korzár Stano Král. Keď jedného dňa povedal, že pôjde študovať populárny spev, dobre sa mu vysmiali.

„Keď som to doma povedal, všetci na mňa pozerali, ako keby som bol mentálne retardovaný. Potom mi povedali, že populárny spev sa dá študovať na vysokej škole len v Nemecku,“ spomínal. Najbližšie k spevu sa mu zdalo herectvo, a tak sa rozhodol, že skúsi prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení.

Rebel a bohém

Mal perfektný hudobný sluch, vedel hrať na klavír a perfektne spieval. Na VŠMU ho prijali ako najtalentovanejšieho v tom roku a jeho sláva rástla raketovou rýchlosťou. Na začiatku hereckej kariéry ho však podľa jeho slov dali do jednej škatuľky, ktorá mu vôbec nebola príjemná. „Hral som samých princov a strašne ma to sralo! Pritom som bol veľký rebel a bohém. Mal som 22 rokov, keď som rozdával autogramy a bol som slávny,“ sťažoval sa Stano Král.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=957514984932646&set=a.114778955872924

Uznal, že zažil obdobia, keď sa nevedel zmestiť do kože. Zo skupiny mladých hercov, ktorí v tom čase triumfovali s legendárnou Fujarovou show, bol práve Stano Král najväčším rebelom. Otvorene si priznal, že už vtedy mohol skončiť veľmi zle.

