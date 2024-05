Harry Potter a Kameň mudrcov: ilustrovaný a s interaktívnymi prvkami!

Tento Harry Potter vás nadchne. Prináša úžasný grafický zážitok vďaka interaktívnym prvkom. Je to zberateľská lahôdka z dielne grafického štúdia MinaLima.

Takmer na každej strane nájdete plnofarebné ilustrácie a rôzne symboly, drobnosti, ktoré dotvárajú pútavý príbeh. V knihe je veľa pohyblivých a interaktívnych prvkov, rôzne vylepšenia, ktoré zvyšujú čitateľský zážitok.

Verzia MinaLima má tiež trochu hrubšie stránky a všakovaké vyťahovacie, posúvacie, otváracie a otáčacie prvky. Čiže to, čo sa odohráva v príbehu, sa odohráva aj v papierových prvkoch.

MinaLima verzia tak prináša dobre známe pasáže, ako pani na obraze, otvorenie šachovnice alebo otváranie listu s pozvánkou do Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. Riaditeľ Albus Dumbledore Harrymu oznamuje, že ho prijali, je tam zoznam toho, čo potrebuje študent prvého ročníka, akú rovnošatu, učebnice a ďalšie pomôcky.

Foto: Ikar

Na ďalšej dvojstránky si môžete rozprestrieť Šikmú uličku s rôznymi obchodíkmi ako Kotly a kotlíky, Apatieka, Metlobalové doplnky, či známa čarodejnícka banka Gringottbanka.

Pri výrobe, orezávaní, lepení a použití takýchto prvkov rastie prirodzene aj cena. Tlač takýchto špeciálne upravených kníh je drahšia a aj preto novinka Harry Potter v edícii MinaLima stojí 44,90€.

O čom je Harry Potter a Kameň mudrcov?

Harry Potter je sirota, žije u príšerných príbuzných a až do svojich jedenástych narodenín si myslí, že je obyčajný chalan... Lenže potom dostane záhadné listy, navštívi ho sympatický obor a oznámi mu, že ho prijali na Rokfortskú strednú čarodejnícku školu. Tam sa Harry naučí hrať metlobal a stretne sa v boji so svojím úhlavným nepriateľom. Dôvod, prečo sa to všetko stane, je jasný: Harry Potter je čarodejník!

Foto: Ikar

Kto je MinaLima?

MINALIMA je oceňované grafické štúdio, ktoré založili Miraphora Mina a Eduardo Lima, známi najmä ako autori grafického štýlu filmovej série o Harrym Potterovi. Od založenia svojho londýnskeho štúdia v roku 2009 sa naďalej podieľajú na vizuálnej identite spoločnosti Wizarding World prostredníctvom mnohých kreatívnych partnerstiev, od kníh až po dizajn zábavných parkov. Miraphora a Eduardo sa vrátili do čarodejníckeho sveta aj pri tvorbe grafického dizajnu filmovej série Fantastické zvery. MinaLima rozpráva príbeh a robí ho jedinečným prostredníctvom dizajnu. Štúdio vnieslo svoj osobitý, farebný a interaktívny štýl aj do svojej série MinaLima Classics. V nej dostali novú podobu obľúbené rozprávky vrátane Petra Pana, Alici v krajine zázrakov aj Tajnej záhrady.

Z anglického originálu preložila Jana Petrikovičová.