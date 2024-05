FOTO: Čo sa to zjavilo nad Bratislavou? Jean-Michel Jarre predviedol tisícom ľudí šou, aká tu ešte nebola

Hlavné mesto Slovenska v nedeľu večer zažilo audiovizuálnu lahôdku. V areáli výstaviska Incheba v Bratislave sa totiž uskutočnil koncert elektronickej legendy Jeana-Michela Jarreho s názvom Bridge from the Future (Most z budúcnosti), ktorý otvoril medzinárodný festival vedy, hudby a umenia Starmus.

Zaujalo ho UFO

Jarre na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave potvrdil, že pre siedmy ročník prestížneho podujatia navrhol a zostavil futuristický otvárací koncert. Špeciálnym hosťom jeho hudobno-vizuálnej šou bol Brian May, gitarista legendárnej skupiny Queen. Otvárací koncert mal byť oslavou ľudskej vynaliezavosti a umeleckého prejavu.

Takto vyzerala audiovizuálna šou Jeana-Michela Jarreho. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Jarre priznal, že ho zaujal bratislavský Most SNP s monumentálnym UFO, ktorý môže slúžiť ako metaforický most medzi minulosťou a budúcnosťou. „Z minulosti sa musíme poučiť a budúcnosti načúvať, byť vnímaví a pozorní k prichádzajúcim signálom. Prelomové objavy a riešenia vo všetkých oblastiach už tam niekde v budúcnosti existujú a čakajú na nás, aby sme ich našli,“ priblížil posolstvo festivalu Jarre s dodatkom, že poslaním vedcov, hudobníkov a umelcov, ale aj občanov je zapojiť sa a aktivovať pokrok pri vytváraní mosta z budúcnosti.

Pozdrav v slovenčine

„Dobrý večer, Bratislava,“ prihovoril sa slávny hudobník na začiatku koncertu, ktorý venoval jednej z najslávnejších biologičiek sveta Jane Goodallovej, ktorá sa taktiež zúčastní festivalu Starmus. Stavba obrovského pódia trvala 10 dní a pracovalo na nej takmer 200 ľudí, pričom malo ísť o najvyššie pódium, aké bolo na Slovensku kedy postavené.

Brian May z kapely Queen počas koncertu Jeana-Michela Jarreho. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Takto vyzerala audiovizuálna šou Jeana-Michela Jarreho. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Koncertu okrem elektronickej hudby a gitarového mága dominovali vizuálne efekty za asistencie dronov a laserov, pričom šou prilákala tisíce divákov z celého Slovenska a zvedavci dokonca prišli aj zo zahraničia. Koncert bolo možné sledovať aj v priamom prenose na RTVS.