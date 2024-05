Zdena Studenková o estetických zákrokoch: Psychická pohoda je aj o tom, či je človek so vzhľadom spokojný

„Je trochu smiešne považovať estetické zákroky za výnimočné v 21. storočí a pripisovať im nejakú váhu. Myslím si, že každá žena chce zostať atraktívna a vyzerať upravene čo najdlhšie. Vlastne mi je ľúto tých, ktorí tvrdia opak,“ uviedla vlani pre český Deník Zdena Studenková s tým, že podľa nej tvrdenie, že je cnostné prirodzene starnúť bez akýchkoľvek skrášľovacích procedúr, považuje za pochybné.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/120191798053486/photos/a.1227747187297936/1227747203964601/?type=3&ref=embed_post

Nejde len o telo, ale aj o dušu

Legendárna herecká diva už totiž v minulosti priznala, že pravidelne podstupuje rôzne estetické zákroky. Otvorene hovorí o tom, akým spôsobom sa o svoj výzor stará, no dodáva, že nejde len o telo, ale aj o dušu. „Veď v otázke psychickej pohody mnohokrát zohráva úlohu to, či je človek so svojím vzhľadom spokojný,“ vysvetľuje.

Umelkyňa, ktorá 19. mája oslávi významné životné jubileum - okrúhlu sedemdesiatku, sa vo svojom veku môže pýšiť bezchybnou štíhlou figúrou a stále výborným vzhľadom. Kto by si však myslel, že na svedomí to má príroda či dobrá genetika, ten by bol na omyle.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/120191798053486/photos/a.363171383755525/609952182410776/?type=3&ref=embed_post

Pravidelná rutina

Zdena totiž navštevuje bratislavskú pobočku jednej česko-slovenskej kliniky. „Chodím na botulotoxínové injekcie, omladenie pleti laserom či hydratáciu pier kyselinou hyalurónovou. Veľmi prospešné pre moju pleť je aj preventívne ošetrenie vlastnou plazmou,“ uviedla pre spomínaný denník a dodala, že na ošetrenie tváre chodieva raz do mesiaca. A priznala aj plastickú operáciu očných viečok.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/120191798053486/photos/a.1395703053835681/1395703323835654/?type=3&ref=embed_post

K jej pravidelným rutinám tiež patrí manikúra a pedikúra a raz mesačne si dáva nafarbiť vlasy.