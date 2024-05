Doma je v pohode. Čo obdivuje na Jánovi Ďurovčíkovi jeho o 25 rokov mladšia manželka Barbora?

Už päť rokov sú manželmi a pred vyše tromi rokmi sa stali aj rodičmi. Ján Ďurovčík si svoju o 25 rokov mladšiu manželku Barboru vzal v roku 2019 na romantickej svadbe v Haličskom zámku.

Zbalil ju na esemesku

Slovenský choreograf, ktorý už roky hodnotí tanečné páry v tanečnej šou Let's Dance, je známy aj tým, že servítku si pred ústa rozhodne nedáva a na rovinu povie, čo si o výkonoch umelcov myslí. Doma je však podľa Barbory celkom iný. Čo na ňom ešte jeho manželka obdivuje, prezradila nedávno pre portál markiza.sk.

Cholerické výlevy, ktorými bol Ján Ďurovčík v minulosti povestný, sú u neho v skutočnom živote dnes skôr výnimkou ako pravidlom. Zmenila ho najmä manželka Barbora, ktorú zbalil na zvláštnu esemesku. Veľkou zmenou pre Jána Ďurovčíka bolo aj narodenie syna, ktorý prišiel na svet tesne pred jeho päťdesiatkou. „Som s mojou ženou Barborou taký šťastný a samozrejme, všetko má svoje dane, ale sme takí šťastní, že sa to nedá ani opísať,“ vyznal sa v Rádiu Slovensko porotcovský kat.

Váži si každého

Mimo kamier je totiž zraniteľným mužom plným emócií. „Doma je pokojný. Iní ho tak asi nevnímajú, ale ja by som nepovedala, že je zlý, ale skôr prísny a stojí si za svojimi predstavami. On chce, aby ľudia dali zo seba čo najviac, a tak to má aj v divadle. Keď s ním ja skúšam, tak na mňa je ešte prísnejší ako na ostatných. Ale doma je v pohode,“ prezradila na neho jeho mladšia manželka.

Spoločne vychovávajú synčeka Janka, ktorý má dnes tri a pol roka. „V súkromí nepovie o nikom nič zlé. Váži si každého s kým pracoval, s kým prišiel do kontaktu, a to na ňom obdivujem,“ dodáva Barbora.