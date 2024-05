Nová električková trať v bratislavskej Petržalke: Mesto robí všetko, aby sa po trati jazdilo do konca roka

Mesto Bratislava naďalej verí, že električky začnú po novej trati v bratislavskej Petržalke v úseku Jungmannova - Janíkov dvor, premávať do konca tohto roka. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla. Poukázal pritom aj na nedávny záväzok zhotoviteľa dostavať trať do 15. decembra tak, aby po nej mohla jazdiť električka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Bratislava.sk/videos/807896787435905

Zintenzívňovanie prác

Magistrát vyjadril potešenie, že sa mu podarilo udržať zhotoviteľa na stavbe. „Viackrát totiž hrozilo, že odíde,“ skonštatoval Bubla. Začiatkom tohto roka samospráva nevedela garantovať konkrétny termín dokončenia trate. V roku 2022 boli práce na trati na niekoľko mesiacov výrazne utlmené. Hovorca pripomenul, že pri realizácii stavby čelili od jej začiatku viacerým problémom. Od komplikovaných vzťahov v pôvodnom konzorciu, cez radikálne zvýšenie cien energií a materiálov až po objektívne prekážky.

Magistrát koncom marca informoval, že v najbližších týždňoch očakáva postupné zintenzívňovanie prác. Či je spokojné s aktuálnou intenzitou prác, hlavné mesto neodpovedalo. Deklaruje však, že robí všetko pre to, aby električka jazdila do konca tohto roka. Ubezpečuje tiež, že urobí všetko pre dodržanie dohody a deklarovaných termínov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Bratislava.sk/videos/391168893839433

Na zelenej lúke

„Samozrejme, v prípade omeškania bez objektívnych dôvodov sú namieste aj sankcie v zmysle zmluvy,“ podotkol hovorca mesta na margo toho, či sa magistrát neobáva, že sa nepodarí dodržať ani decembrový termín.

Na stavbe sa podľa magistrátu v súčasnosti robí na viacerých miestach, napríklad na združenom moste na Rusovskej ceste, na moste pri Farskom kostole Sv. Rodiny, pri Jantárovej ceste či pri obratisku Janíkov dvor. V prípade environmentálnej záťaže pri zdravotnom stredisku na Strečnianskej ulici bola podľa hlavného mesta veľká časť nebezpečného odpadu odvezená. Zvyšná zemina, ktorá nevykazuje známky nebezpečného odpadu, by mala byť v najbližšom období taktiež odstránená.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=693616602958219&set=pcb.693617286291484

„Všetci by sme chceli, aby stavba prebiehala omnoho rýchlejšie - ako napríklad rekonštrukcia Vajnorskej radiály,“ podotkol Bubla. Poukazuje však na rozdiel, že v prípade petržalskej električky ide o stavbu novej trate "na zelenej lúke".

S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor v Petržalke začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov.