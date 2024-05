Na úvod MS v hokeji prišlo sklamanie. Veľký obrat proti Nemecku sa Slovákom nakoniec nepodaril

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v úvodnom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta s Nemeckom 4:6. Zverenci trénera Craiga Ramsayho doplatili na vylúčenia v druhej tretine, keď hrali dvakrát v trojici, a chyby v obrane. Slovensko odohrá najbližší duel v nedeľu o 12.20 h proti Kazachstanu, Nemci nastúpia v sobotu vo večernom stretnutí proti Američanom.

Nestačili ani štyri góly

Slováci inkasovali prvé dva góly v oslabení, keď Stanislava Škovránka prekonali Dominik Kahun a Jonas Müller. Ešte v druhej tretine dokázali odpovedať Marek Hrivík a delovkou od modrej Martin Fehérváry, no Nemci išli v závere dejstva opäť do vedenia zásluhou Lukasa Kälbleho. V 45. minúte zvýšil na rozdiel dvoch gólov Marc Michaelis.

O zníženie sa postaral Libor Hudáček, na to však odpovedali Leonhard Pföderl a Tobias Eder a Matúš Sukeľ už len skorigoval pätnásť sekúnd pred koncom na 4:6. V zápase využili oba trénerské tímy takzvaný „coach's challenge“. Ramsayho družine po prvom inkasovanom góle nepomohol a hrala po ňom v oslabení 3 na 5. Nemecká výzva pri druhom góle Hrivíka vyšla, keďže puk pred ním opustil útočné pásmo.

B-skupina - 1. zápas (Ostravar Aréna): Slovensko - Nemecko 4:6 (0:0, 2:3, 2:3) Góly: 37. Hrivík (Cehlárik, Slafkovský), 39. Fehérváry (Pospíšil), 55. Hudáček (Slafkovský, Hrivík), 60. Sukeľ (Kelemen, Regenda) - 30. Kahun (Ehliz, Pföderl), 33. J. Müller (Michaelis, Tuomie), 40 Kälble, 45. Michaelis (Pföderl, Ehliz), 57. Pföderl (Ehliz, J. Müller), 59. Eder. Rozhodovali: Heikkinen (Fín.), Pearce (Kan.) - Briganti (USA), Zunde (Lot.), vylúčení: 7:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 9100 divákov (vypredané). SR: Škorvánek - Nemec, Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Daňo, Sukeľ, Kudrna Nemecko: Grubauer - M. Müller, Szuber, Wissmann, J. Müller, Kälble, Wagner, Fohrler - Peterka, Kahun, Tieffels - Pföderl, Michaelis, Ehliz - Tuomie, Stachowiak, Fischbuch - Ehl, Sturm, Eder

Slováci mohli inkasovať už po 30 sekundách, keď Škorvánek neudržal strelu z kruhu a puk sa takmer dokĺzal za bránkovú čiaru. Slovenský brankár ho s veľkou pomocou obrancov nakoniec zastavil. Nemci mali lepší vstup do zápasu a v 4. minúte mali ďalšiu tutovku, keď sa dostali do prečíslenia 2 na 1, ale Škorvánek tentokrát pri strele Ehliza nezaváhal. Po zbytočnom faule Pospíšila pri mantineli sa jeho spoluhráči museli brániť presile, no paradoxne práve vtedy si vypracovali najlepšiu šancu.

