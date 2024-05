Učiteľka jej strkala prsty do úst, tak prestala chodiť na hodiny spevu. Tohto dievčatka bolo všade plno

Odmalička sa venovala hudbe vo folklórnom súbore, no hanbila sa spievať. Jediné miesto, kde sa na to odvážila, bolo v skúšobni medzi jej kamarátmi. Dokonca aj keď chodila do hudobnej školy, vždy sa radšej vyhovorila, že je chorá a preto ju v ten deň nikto nebude počuť. Všetko sa zmenilo až v posledný týždeň, keď sa jej učiteľka spýtala, prečo ešte poriadne neotvorila ústa. Vtedy si uvedomila, že na tú otázku vlastne nepozná odpoveď a rozhodla sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka. Foto: Instagram/E.D.

Správnu odpoveď nájdete na ďalšej strane: