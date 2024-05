Beda, ak niečo položí na umytú kuchynskú linku. Aj Adela a Viktor Vinczeovci riešia bežné vzťahové problémy

O manželoch Vinczeovcoch sa vie, že už niekoľko rokov sú nerozluční a nemajú problém si ani jeden z druhého uťahovať bez toho, aby sa ten druhý urazil alebo nahneval. Kto by si však myslel, že v ich domácnosti vždy všetko klape ako po masle, ten by sa rozhodne mýlil.

Za šťastie si je zodpovedný každý sám

Obaja totiž na seba nedávno pre denník Nový Čas prezradili, že aj oni sa vedia pohádať pre hlúposti a riešia problémy ako bežné páry.

Hoci je známa moderátorka od svojho partnera staršia o desať rokov, vek v ich prípade nehrá žiadnu rolu. Obaja to dokazujú už šesť rokov, čo sú manželmi. Viktor je podľa vlastných slov mužom ženy, ktorá nečaká, že ju bude robiť šťastnou, a ani on to nečaká od nej. „Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre,“ hovorí.

Ako bežný pár

Kto by si však myslel, že v ich domácnosti to vždy vyzerá len ružovo, ten by sa poriadne mýlil. Nedávno totiž na seba prezradili, že aj oni sa vedia pohádať. A dokonca pre také hlúposti, ako je čistá kuchynská linka.

„Adelka ráno chystá raňajky, lebo je s malým. A ja to ,zatváram‘ večer, lebo napríklad upratujem a umývam. A ja umyjem kuchynskú linku a potom, čo ju umyjem a je umytá, tak ona tam niečo položí. Ja tomu nerozumiem, ako si môže nevšimnúť, že som to práve umyl a som nerešpektovaný,“ posťažoval sa Viktor s úsmevom. Tým len dokázal, že aj tento celebritný pár sa správa ako úplne obyčajný bežný pár.