Jediná lekárka zachránila 90-tisíc detí. Odhodlala sa ísť na miesto, kam sa žiaden jej kolega neodvážil

Rajón samovrahov. Tak nazývali lekári z New Yorku na prelome 20. storočia jednu časť Manhattanu, kde sa na dvoch kilometroch štvorcových tlačili tisícky ľudí nakazení týfusom, úplavicou a ďalšími nákazlivými chorobami, na ktoré umierali nielen dospelí, ale najmä deti. Tretina detí sa nedožila piatich rokov a čísla mohli byť oveľa vyššie, ak by na mieste nezasiahla lekárka Sara Josephine Bakerová. Zistila, že do rajónu samovrahov pred ňou neprišiel žiaden iný lekár, ktorý by nevinným deťom dal šancu žiť.

Radšej byť vojakom ako dieťaťom

„Je šesťkrát bezpečnejšie byť vojakom v zákopoch Francúzska, ako sa narodiť ako dieťa v Spojených štátoch,“ hovorila lekárka Bakerová, rodáčka z New Yorku, ktorá sa nestala lekárkou z presvedčenia. Svoje povolanie spočiatku brala ako spôsob, akým zarobí peniaze pre svoju mladšiu sestru a mamu.

To všetko kvôli tomu, že jej zomrel brat a o tri mesiace neskôr aj otec, dvaja živitelia rodiny, bez ktorých zrazu nemali nič. Sara si zobrala všetko, čo zostalo v už aj tak skromných rodinných úsporách a odhodlane sa zapísala na lekársku fakultu.

Tvrdohlavá a usilovná

Pre lekárstvo sa rozhodla aj z akejsi rebélie - doktormi v tej dobe totiž boli prevažne muži. „Keď som sa všade stretla s nesúhlasom, moja tvrdohlavosť ma prinútila študovať medicínu za každú cenu a napriek všetkým,“ vysvetlila Bakerová, ktorá sa nakoniec dostala na medicínu. Paradoxne, prepadla tam z pediatrie, ktorej neskôr zasvätila svoj život.

Článok pokračuje na druhej strane: