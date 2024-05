Klebetili o rozchode, no všetko je inak. Justin Bieber s Hailey oznámili v dojemnom videu krásnu novinu

V posledných mesiacoch sa neukazovali na verejnosti a na sociálnych sieťach aj v bulvári sa začali objavovať debaty o tom, že sa rozvádzajú. Justin Bieber s manželkou Hailey mali ale na skrývanie sa pred fanúšikmi ten najkrajší dôvod. Všetky dohady ukončili zverejnením dojemného videa, v ktorom prezradili, že čakajú ich prvého potomka.

Ľúbila ho, aj keď bol na dne

Kanadský spevák a americká modelka sa prvýkrát stretli počas filmovej premiéry v roku 2009, o sedem rokov neskôr spolu krátko randili, no vážny vzťah prišiel až neskôr. V apríli 2018 sa Justin Bieber a Hailey dali dokopy, v júli oznámili svoje zasnúbenie a v septembri sa zosobášili.

Napriek rýchlemu začiatku ich vzťahu a manželstva si medzi sebou vytvorili silné puto a Justin Bieber otvorene hovoril, že len vďaka svojej manželke sa dostal z dna po tom, čo sa liečil zo závislosti od tvrdých drog.

„Trvalo mi roky, kým som sa spamätal zo všetkých tých príšerných rozhodnutí, vyliečil rozbité vzťahy a zmenil svoje správanie vo vzťahoch. Našťastie mi Boh do života dal výnimočných ľudí, ktorí ma milujú pre to, kým som,“ napísal na sociálne siete Justin Bieber, ktorý manželke venoval aj pieseň Unstable (nestabilný, pozn. redakcie). „Celá myšlienka piesne je, že ma ľúbila, aj keď som bol nestabilný,“ povedal otvorene pre The Sun spevák, na ktorého sa po náročnom období usmialo šťastie a plní sa mu ten najväčší sen – mať vlastnú rodinu.

Bála sa mať deti

Hailey Bieber sa pritom v minulosti niekoľkokrát zverila, že má obavu mať deti.

