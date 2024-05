Dodržte jednu vec a určite neoľutujete. Zapekaná špargľa Kamily Magálovej je ideálna do teplých dní

Môžete ju obaliť do slaniny alebo do prošuta.

Zelená je podľa Kamily Magálovej lahodnejšia a jemnejšia ako tá biela, vo vriacej vode sa varí len päť minút a je bohatým zdrojom vlákniny a vitamínov. Špargľa je teda vďačnou zeleninou s mnohými výhodami. Odvodňuje, posilňuje imunitu a dobre pôsobí aj na trávenie.

Pozor, aby neostala horká

Aj preto je dobrou alternatívou pre ľahké obedy či večere počas teplých dní. V obchode sa dá jej čerstvosť jednoducho otestovať na pružnosti. Ak pri ohýbaní vyzerá, že už-už pukne, určite je správnou voľbou a do chladničky je najlepšie ju odkladať zabalenú vo vlhkej utierke.

Všetky jej benefity a špecifickú chuť spojila Kamila Magálová s neobyčajnou prílohou a o svoj recept na zapekanú špargľu sa podelila aj s verejnosťou. Výnimočnú pozornosť venovala spolu so šéfkuchárom Pavlom Pospíšilom aj čisteniu špargle, konkrétne jej drevnatej časti. Inak by totiž ostala horká.

To, či je poriadne ošúpaná, podľa šéfkuchára spoznáte podľa toho, že z jej konca odkrojíte centimeter a ak to ide hladko, všetko je v poriadku. „Ak tam ešte niekde niečo ostalo, zabrzdí to nôž,“ upresnil Pavel v relácii Tajomstvo mojej kuchyne.

Zapekaná špargľa podľa Kamily Magálovej:

