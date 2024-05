Zlatí chlapci z Göteborgu pred 22 rokmi pobláznili celú krajinu. Po návrate domov neverili vlastným očiam

O hokejovej atmosfére, ošiali, plných krčmách a námestiach až do svojho návratu na Slovensko počuli len chýry.

„Sme majstri sveta, sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66 majstrovstiev sveta nad Ruskom 4:3,” zaznelo po záverečnej siréne z úst komentátora Miloša Kováča. Od legendárnej vety, ktorá sa rozliehala po celom Slovensku uplynulo dnes 22 rokov. Hokejisti získali 11. mája 2002 titul majstrov sveta vo švédskom Göteborgu a Slovensku zabezpečili najvýznamnejší úspech slovenského kolektívneho športu.

Nebola to náhoda ani senzácia

Nebola to nejaká náhoda, ani prvotriedna senzácia. Už historické striebro na MS 2000 v Petrohrade a stúpajúci počet hráčov v NHL naznačovali, že sa v novom miléniu schyľuje k nejakej forme úspešnej éry slovenského hokeja. Výsledky reprezentácie v prípravných zápasoch však nenaznačovali, že sa schyľuje k prenikavému úspechu, čo sa napokon rýchlo otočilo.

Na šampionáte Slováci začali štvorčlennú základnú skupinu presvedčivým víťazstvom nad Poľskom 7:0 a to ešte nehrali viaceré posily zo zámoria, ktoré sa k tímu postupne pridali. Nasledovalo víťazstvo 5:4 nad Ukrajinou a prehra s Fínskom 1:3 znamenala konečné 2. miesto v úvodnej fáze.

Slováci si v osemfinálovej F-skupine postupne poradili so Švédskom (2:1), Rakúskom (6:3) aj Ruskom (6:4). Výkonmi i výsledkami proti najväčším favoritom turnaja naznačili, že po dvoch rokoch opäť môžu myslieť na medailu. „Chalani prichádzali postupne ako končili v NHL. Veľmi dôležitý bol príchod napríklad Ľuba Višňovského a Žiga Pálffyho, ktorí sa pridali do tímu až v druhej polovici majstrovstiev,“ spomína si na posily z NHL Lintner. Po definitívnom uzatvorení slovenskej súpisky nastalo viacero zmien v zložení útokov. Obnovila sa petrohradská spolupráca Šatana s Handzušom a Bartečkom spred dvoch rokov a prvý útok vytvorili Bondra so Stümpelom a Pálffym.

Práve dva elitné útoky sa gólovo podieľali na štvrťfinálovom víťazstve nad Kanadou 3:2. Slováci sa dokázali vyrovnať aj s nepriaznivými okolnosťami, keď nielenže nastúpili na štvrťfinále iba deň po zápase s Ruskom, ale museli naň cestovať do vyše 200 km vzdialeného Karlstadu. Ešte v závere 2. tretiny prehrával 0:2, no Bondra sekundu pred jej koncom znížil a góly Šatana a opäť Bondru znamenali postup do semifinále.

„Kupujte nové televízory, objednávajte miesta v hostincoch..."

