Na učňovke nič také nemali. Miro Jaroš si po štyridsiatke prevzal diplom a dojatý prezradil, ako sa zmenil

Inšpiroval sa známym výrokom Vladimíra Iljiča Lenina „Učiť sa, učiť sa, učiť sa?“ Miro Jaroš sa chcel v živote posunúť niekam ďalej a po štyridsiatke zasadol do školských lavíc. Ako pred časom prezradil v rozhovore pre denník Nový Čas, týmto spôsobom vraj zo seba spravil lepšieho človeka. Teraz si po neformálnom štúdiu prevzal diplom a celá situácia ho nenechala chladným.

Chceli by, aby Miro býval s nimi

Bývalý superstarista sa aj po skončení speváckej šou naďalej venoval hudobnej tvorbe a úspešným sa stal najmä pesničkami pre deti. V tomto žánri má za sebou aj viacero projektov, ktorým venoval množstvo času a energie.

Medzi verejnosťou a najmä detskými divákmi sú dobre známe tiež jeho koncerty. „Stáva sa to najmä po koncertoch, že sa dieťatko zdôverí mamine - chcel by som, aby Miro Jaroš býval s nami. Ani neviem, ako mám na to zareagovať,“ prezradil Miro pred niekoľkými rokmi s úsmevom pre Dobré noviny.

Sny sa plnia

