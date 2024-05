Sprej do nosa ste celý život používali nesprávne. Toto sú tri chyby, ktorým sa chcete vyvarovať

Aj taká jednoduchá vec, ako používanie spreju do nosa, môže byť niekedy veda. Mnohí z nás ho možno dlhé roky aplikujú nesprávnym spôsobom. Zväčša ide o chyby, ktoré znižujú jeho efektivitu a napokon nám pri upchatom nose vôbec nepomôže. Doktorka Zoe Williamsová v rannej šou This Morning odhalila, akých troch najčastejších chýb sa pri nosných sprejoch dopúšťame.

3. Nenechajte ho stiecť

„Ľudia [sprej] zatláčajú dozadu, no keď sa nad tým zamyslíte, snažíme sa, aby sa sprej dostal na vnútornú stranu nosných dierok. Keď ho zatlačia, minú ich,“ vysvetľuje doktorka vo videu. To znamená, že sprej netreba zasúvať príliš ďaleko, aby nám tekutina nestiekla späť do hrdla, ale vytvorila cestu na voľnejšie dýchanie. Ak nevyriešime upchatý nos a necháme sprej stiecť, zbytočne ho míňame.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

2. Netreba poťahovať nosom

Ďalšia cesta, ktorou sa tekutina zo spreja môže dostať späť do hrdla, je, keď po aplikácii spreja ihneď intenzívne potiahneme nosom. „Stačí zohnúť hlavu, použiť sprej a jemne sa nadýchnuť,“ objasňuje. Len týmto spôsobom dokáže sprej efektívne pokryť nosné dierky a splniť tak svoj účel. Najčastejšie sa však dopúšťame ešte jednej zásadnej chyby.

