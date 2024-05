Práca robí život krásnym. Emília Vášáryová si nevie predstaviť, že by niekde podaromky márnila čas

„Strašne ma znervózňuje, keď v rádiu začnú týždeň so slovami, že zase je tu pondelok a treba ísť do práce. A čo by sme iné robili? Ja si neviem predstaviť, čo by som robila,“ zamyslela sa nedávno v rozhovore pre Rádio Regina Emília Vášáryová a dodala, že ona do dôchodku zatiaľ ísť neplánuje. Práca ju napĺňa a nevie si bez nej predstaviť svoj život.

Foto: TASR - Martin Baumann

Pred očami divákov

Emília mala len 20 rokov, keď ju obsadili do kultového filmu Polnočná omša. Mladá herečka sa stala veľkou hviezdou a prvé svoje životné skúsenosti zbierala pred očami divákov. „Vo filme som sa prvýkrát bozkávala s mužom, vo filme som prvýkrát rodila… niekoľkokrát som sa vydávala, takže film bol pre mňa školou do života,“ prezradila pre Televíziu TA3.

U nich v rodine sa vraj vždy veľa pracovalo a keď jej bolo ťažko, tak si spomenula na svoju starú mamu. „Drela až do večera. Vtedy každý robil, čo mohol,“ zaspomínala si legendárna herečka.

Neznášala prázdniny

Emília Vášáryová stvárnila cez sto divadelných postáv a súpis jej filmových a televíznych úloh obsahuje takmer dvesto titulov. Pracovitosť a húževnatosť sa však u nej prejavovala už od detstva, priznala totiž, že ako malé dievča neznášala prázdniny. „Bolo mi vždy strašne dlho,“ dodala ďalej.

