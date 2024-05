Známy slovenský hudobník sa vymkol, kľúče zostali zasunuté zvnútra. Nepomohli mu zámočníci, ale kocúr

O mačkách sa hovorí, že sú veľmi chytré, no príliš to nechcú ľuďom dokazovať. Príbeh známeho slovenského hudobníka ukazuje, že to tak skutočne môže byť. Saxofonistovi a pedagógovi Nikolajovi Nikitonovi sa stala nemilá vec - doma sa vymkol tak nešťastne, že kľúče zostali zasunuté zvnútra vo dverách. Zúfalý Nikolaj sa už pustil do obvolávania zámočníkov, no všimol si aj to, že zvútra k preskleným dverám prišiel aj jeho biely kocúr.

Po 40 minútach prosenia sa zviera milosrdne rozhodlo, že mu pomôže, skočilo na kľučku a otvorilo mu. „On vie otvárať kľučky. Ale iba keď on chce," dodal vďačný hudobník.