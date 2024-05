Povedal jej ciao bella a ona sa zaľúbila. Barbora Švidraňová po rozchode už vie, čo od mužov nechce

Herečka a speváčka Barbora Švidraňová tvorila s bubeníkom Francescom pár len niekoľko mesiacov, keď sa dozvedela, že pod srdcom nosí bábätko. „Čo budeš robiť ako slobodná matka?“ pýtali sa jej ľudia, keď ju taliansky bohém opustil a ona zostala sama s ročným synčekom. Po rozchode sa Barbora, ktorá 12. mája oslavuje 36. narodeniny, nevzdala, postavila sa na nohy a ukázala, že pre každého je v živote pripravená iná cesta. Umelkyňa, ktorá hrdo hovorí, že je mamou samoživiteľkou, má po ťažkej skúške na mužov prísnejšie nároky a vie presne, čo nechce.

V puberte zakomplexovaná

Ako dieťa bola terčom výsmechu. Malá, ryšavá, pehavá, snaživá a zvedavá. „Také deti sa nemajú príliš dobre v kolektíve. Nebola som šprt, prírodovedné predmety mi veľmi nešli, ale mala som veľa aktivít – spev, klavír, zbor, tanečná, angličtina. Bola som veľmi aktívna, no plachá. A v puberte aj dosť zakomplexovaná,“ priznala pre Nový Čas pre ženy.

Netúžila byť herečkou, ale opernou speváčkou. Nakoniec Barboru spolužiaci presvedčili, aby vyskúšala herectvo na Vysokej škole múzických umení. Skúsila to a vzali ju na prvýkrát.

Ľuďom dvíhala tlak

„S tým som vôbec nerátala a stalo sa. To bol pre mňa asi najväčší zlom,“ prezradila pre Topky Barbora, ktorá sa do povedomia divákov dostala najmä vďaka seriálom, kde hrala prevažne zákerné postavy. V Paneláku aj v Búrlivom víne hrala temperamentné, povrchné a falošné postavy a keď ju na ulici stretávali ľudia, neraz si to s ňou vytmavili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=333875557636&set=a.333871512636

„Veľa ľudí mi hovorí, že im kvalitne dvíham tlak. Stáva sa tiež, že niektorí na mňa zazerajú, ale je to pre mňa kompliment, lebo to znamená, že mi rolu uverili,“ hovorila pre denník SME Barbora. S postavami, ktoré hrala, vraj nemala nič spoločné.

Je vraj normálne, obyčajné dievča, ktoré o sebe pochybuje, aj keď je na javisku alebo pred kamerou, ale snaží sa zobrať ten kúsok sebavedomia, čo má a využije ho naplno. Ako priznala pre Pravdu, bála sa, že keď ju ľudia poznajú len skrz svet seriálov ako „mrchu“, nenájde si na Slovensku partnera. Nakoniec ho našla, no nebol ním Slovák, ale taliansky hudobník.

Povedal ciao bella a bolo vybavené

Článok pokračuje na ďalšej strane: