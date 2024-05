Tehotná spala pod holým nebom, no nestratila vieru. Žaneta sa ešte aj na ulici prezliekla do pyžama

„Milujem život, stačí, keď ráno otvorím oči a ostatné si sama zabezpečím.“ To sú slová Žanety Dychovej, ženy, ktorej životný príbeh by mohol byť námetom na celovečerný film. Keď sa dostala z detského domova, našla si partnera aj prácu, otehotnela a všetko vyzeralo krásne. V jednom momente ale prišla o všetko a s bábätkom pod srdcom skončila na ulici. Aj tam si ale udržala zvyky, ktoré sa naučila v detskom domove. Žaneta robila všetko preto, aby získala strechu nad hlavou a aby mal jej syn Peter lepšiu budúcnosť.

Aj na ulici sa prezliekla do pyžama

Mala len osem mesiacov, keď ju babka dala do detského domova. Jej mama bola veľmi mladá a keď odišla, o bábätko sa starala babka, ktorá to však pre chorobu už nezvládala. Ako Žaneta spomínala pre portál Srdcovky, ocitla sa v dojčenskom ústave v Dunajskej Lužnej a v opatere štátu zostala až do plnoletosti.

„Kým deťom, ktoré žijú v rodinách, ukazujú cestu do života rodičia, mladí dospelí z domovov sú na to väčšinou sami,“ priznala pre Život Žaneta, ktorú život v detskom domove naučil poriadku, systému a disciplíne. Ešte aj keď sa ocitla na ulici, každý večer sa prezliekla do pyžama a oblečenie si uložila pekne na kôpku. V domove mali riaditeľku, ktorá sa deti snažila motivovať a opakovala im, aby neboli leniví, pretože v živote nič nedostanú zadarmo.

Tehotná bez domova

Žaneta to všetko vedela, využila sa za kuchárku, no keď bola plnoletá, zostala zrazu vo svete sama. „Človek má v hlave jedine holú existenciu. Zaujíma ho iba to, aby prežil,“ hovorila Žaneta. Podľa vlastných slov bola mladá a naivná mala tendenciu uveriť každému a všetkému. Osudovo sa zamilovala, s partnerom mali spoločný podnájom, pracovali, otehotnela a plánovali spoločnú budúcnosť. Všetko vyzeralo idylicky, kým sa jedného dňa otec jej dieťaťa neocitol vo väzení. Verdikt – deväť rokov za rôzne delikty vrátane drogovej činnosti.

