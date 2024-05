Bono a Ali sú svoji už 41 rokov. Tajomstvom ich obyčajnej lásky je to, že všetky problémy riešia spolu

Na rok 1976 legendárny Bono, ktorý 10. mája oslavuje 64. narodeniny, nikdy nezabudne. V tom roku založil so svojimi kamarátmi kapelu U2 a začal tiež tvoriť pár so svojou stredoškolskou láskou Alison, ktorá bola svedkom prvého koncertu U2 v ich školskej telocvični. Dvojica sa spoznala už skôr, ale obaja boli ešte len zasnívanými tínedžermi.

Prvý a posledný frajer v živote

Ona mala 12 rokov a on o rok viac. „Prišiel za mnou v prvý deň školy a spýtal sa, či viem, kde má hodinu. Bola to len výhovorka, aby sa mi mohol prihovoriť,“ prezradila Alison, ktorá sa do Bona, vtedy ešte Paula Davida Hewsona, ihneď zamilovala. „Na štvrtý deň v škole som ho videla kráčať cez nádvorie a povedala som si - to je chlapec pre mňa,“ povedala. Ich románik začal naplno, keď ju jedného dňa Bono odprevadil k autobusu. „Bol to môj prvý skutočný frajer,“ priznala Alison.

Aj keď sa navzájom zbožňovali, boli ešte príliš mladí, a tak sa dohodli, že oficiálne začnú spolu chodiť, až keď bude mať Alison 15 rokov. „Rozišli sme sa po šiestich týždňoch, pretože som to sľúbila svojej najlepšej priateľke. To ho úplne zmiatlo,“ spomínala na pobláznené tínedžerské roky Alison, ktorá sa nakoniec k Bonovi vrátila.

Svoje áno si povedali 21. augusta 1982, keď mal Bono 22 rokov a Ali, ako volá svoju manželku spevák, mala o rok menej. Vzali sa v maličkom kostole v jej rodnom meste a ona mala na sebe svadobné šaty, ktoré jej ušila mama. Intímnejšie to podľa nich už byť nemohlo.

Venoval jej pesničku aj peniaze. Zobrala len jedno

