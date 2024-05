Chcel by sa dožiť svadby svojej malej dcérky. Maroš Kramár má dôvod, pre ktorý je v tomto optimistom

„Mal som slzy v očiach,“ priznal nedávno Maroš Kramár, keď sa mu narodila dcérka Rija a z neho sa tak v šesťdesiatich štyroch rokoch stal otec po štvrtý raz. Dievčatko na svet priviedla hercova o 26 rokov mladšia partnerka Ina. Najnovšie v rozhovore pre denník Plus Jeden Deň otvorene prehovoril o svojom sne. Napriek vyššiemu veku by sa chcel dožiť dcérkinej svadby.

Neubránil sa slzám

Keď sa známemu hercovi pred štyrmi rokmi definitívne rozpadlo manželstvo s Natašou Nikitinovou, začalo sa pošuškávať, že má blízko k manažérke v jeho divadle Ine, mladšej od neho o 26 rokov. Obaja sa neskôr aj dali dokopy a dodnes tvoria pár.

Ich šťastie pred niekoľkými týždňami vyvrcholilo po tom, ako Ina darovala život dcérke Riji. A zo šesťdesiatnika Maroša Kramára sa tak stal štvornásobný otec. „Sme šťastní. Je to zázrak prírody. Opäť sa stal. V mojom živote už štvrtý raz...,“ priznal pre denník Nový Čas čerstvý otec s tým, že bol dokonca aj pri pôrode a neubránil sa vraj slzám.

Dôležitá je láska a zaopatrenosť

Herec, ktorého aktuálne môžu televízni diváci vidieť v rodinnom seriáli Mama na prenájom, si však uvedomuje, koľko má rokov, napriek tomu úprimne priznáva, že by sa raz chcel dožiť dcérkinej svadby. Podľa neho sa dnes ľudia dožívajú vysokých vekov a aj jeho otec sa dožil úctyhodných 92 rokov. „To znamená, že ešte pokojne môžem stihnúť svadbu mojej dcéry,” prezradil pre Plusku Maroš Kramár.

Zároveň si však myslí, že dôležité je, že to dieťa má lásku a že je zaopatrené. „Je veľa mladých ľudí, ktorí si urobia deti bez toho, aby to plánovali, a potom utekajú od toho. Je dôležité, ako sa k tomu postavíte a to dieťa by nemalo trpieť,“ dodal ďalej s tým, že sa bude snažiť všetko robiť pre to, aby dcérka Rija bola zaopatrená.