Keď si držal nôž nad rukou, bál sa samého seba. Matyáš Adamec po životnej skúške pozná recept na šťastie

„Obyčajný chalan nie som,“ povedal otvorene český tanečník, ktorý si svojím talentom podmanil Slovensko. Matyáša Adamca mnohí považujú za najlepšieho profesionálneho tanečníka v Let's Dance, no divákov očaril aj svojou ľudskosťou a tým, že sa na nič nehrá. So skromnosťou hovorí o svojich úspechoch a otvorene rozpráva aj o časoch, ktoré neboli ľahké. Keď v náročnom období držal nôž nad svojou rukou, bál sa samého seba.

Osudná stávka

Nebol dieťa, ktoré by sa s prvými krokmi hneď učilo aj tancovať. Skúšal hrať futbal, čo dopadlo podľa jeho slov katastrofou, nakoniec závodne lyžoval a robil karate, no aj to ho prestalo baviť. K tancu sa dostal úplnou náhodou, vďaka detskej stávke so sestrou.

Mal osem alebo deväť rokov a jeho staršia sestra bola v tom čase už tanečníčka. Keď sa raz bol pozrieť na jej vystúpenie, uťahoval si z nej, že jej to vôbec nejde a že pri tom vyzerala smiešne. „Chcela by som vidieť teba!“ povedala mu a Matyáš to zobral ako výzvu. Začal chodiť na tanečnú, kde si jeho obrovský talent hneď všetci všimli. „Začali ma chváliť a to sa mi dovtedy pri ničom inom nestalo,“ prezradil v rozhovore s Jánom Tribulom.

Nôž v ruke

Z Matyáša sa stal profesionál, držiteľ 11 titulov majstra Českej republiky, stal sa dvojnásobným semifinalistom majstrovstiev sveta a vďaka tancu precestoval celý svet. Hodiny strávené na parkete, drina a pot si však vyžiadali svoju daň. Najväčší pád prišiel, keď sa dostal do tanečných klubov v Dánsku, vo Švajčiarsku a v Nemecku, kde sa cítil osamelý a v roku 2019 prestával spoznávať samého seba.

