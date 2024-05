Dobrý kuchár spojí aj protichodné chute. Medové kurča Gaba Kocáka je najlepšie s neobvyklou prílohou

Záleží na majstrovstve šéfkuchára, dať tie veci spolu tak, aby to chutilo, tvrdí.

Začínal ako pomocník v bavorskej kuchyni, odkiaľ sa vypracoval až do špičkových reštauraurácií s Michelinskými hviezdami. Šéfkuchár Gabo Kocák je dnes už skúseným odborníkom, preto je tiež otvorený každej zaujímavosti, ktorá sa v gastronómii naskytne a nebojí sa kombinovať chute ani ingrediencie.

Ladí kontrastné chute

„Určite sú suroviny, ktoré sa k sebe nehodia, aj keď ide skôr o ich použité množstvo. Záleží na majstrovstve šéfkuchára, dať tie veci tak spolu, aby to chutilo,“ vysvetľuje Vareche a dodáva, že najdôležitejšie je pripraviť jedlo tak, aby sa čo najmenej znehodnotila jeho pôvodná chuť a tú treba nechať čo najviac vyniknúť.

Inšpirácia k nemu prichádza odvšadiaľ, kam sa pozrie - z fotiek, internetu, z prírody ale aj zo spomienok z detstva. Tak to bolo aj v prípade predjedla v podobe baby karotiek nastrkaných v maku so sladom a cukrom, ktorý vyzeral ako zemina.

Naservírované boli v maličkých kvetináčoch ozdobených medom zo sladu a čierneho piva. „Bola to taká transformácia z detstva. Dedo vždy jedol makovník a k tomu čierne pivo, tak mi napadlo urobiť niečo chuťovo na ten spôsob,“ zaspomínal si šéfkuchár.

Aj keď by sa niektoré kombinácie mohli zdať šialené, ak sa dobre premyslia, fungujú. K medovému kuraťu si napríklad môžete pripraviť šalát s melónom a špargľou, ktorý môže na prvý pohľad pôsobiť kontrastne, no v konečnom dôsledku vie príjemne prekvapiť. Navyše, melónové zrniečka majú vysoký obsah horčíka a tak sa nič nestane, ak sa vám do šalátu primieša aj zopár z nich.

Medové kurča od Gaba Kocáka

