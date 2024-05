Sýrsky lekárnik sa zamiloval do Prešovčanky: Rodičia ju strašili, že ju v Sýrii vymenia za kravu

On bol moslim, ona kresťanka, on zo Sýrie, ona z Prešova. Zamilovali sa, keď študovali v Bratislave, no proti ich vzťahu bol celý svet. Sýrčan Ghazwan Zahra si nakoniec Slovenku zobral za ženu a spolu odišli do Sýrie, kde si založili rodinu a úspešne podnikali ako lekárnici. V jednom momente ale prišli o všetko a museli sa vrátiť na Slovensko, kde prišli s prázdnymi rukami.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101496592667768&set=pb.100084222814159.-2207520000&type=3

Zo Sýrie do Bratislavy

Narodil sa do súdržnej rodiny, v ktorej mal deväť bratov a jednu sestru. Sýrčan Ghazwan Zahra bol v mladosti nadaným futbalistom a súťažne kedysi hrával aj proti Československu. „Ich tréner ma presvedčil, že mám prísť, že môžem hrať aj u nich a budem tam môcť aj študovať,“ spomínal pre Korzár na moment, kedy sa rozhodol, že príde zo Sýrie do Československa.

V roku 1968 prišiel do Prahy, kde začal študovať, no necítil sa tam dobre – prekážal mu ruch a oveľa viac sa mu pozdávala Bratislava, kde mal kamarátov. Od nich vedel, že je tam pokojnejší študentský život, a tak prišiel na Slovensko.

„Na univerzite v roku 1971 som sa zoznámil s mojou spolužiačkou, ktorú som si vzal za manželku a doteraz sme spolu. Skončili sme obaja farmáciu na Univerzite Komenského,“ prezradil Ghazwan, ktorý sa zamiloval do rodáčky z Prešova. Po skončení školy sa rozhodli, že obaja odídu do Sýrie, no ako priznal, celý svet bol proti nim.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101494449334649&set=pb.100084222814159.-2207520000&type=3

Vymenia ťa za kravu

„Moji aj jej rodičia. Rodičia ju strašili, že ju v Sýrii vymenia za kravu alebo za ťavu a také veci,“ vysvetľoval pre Korzár Ghazwan.

Článok pokračuje na ďalšej strane: