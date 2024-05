Cesta za hazardom: Sprievodca kasínovými rezortami po Ázii

Ázijské kasína sú miestom, kde sa mieša kultúrne bohatstvo, moderné technológie a bohatá história hazardných hier. Od svetového kapitálu hazardu, ako je Macao, až po tradičnejšie miesta, tento kontinent ponúka jedinečný mix zážitkov pre všetkých, ktorí túžia po vzrušení a veľkých výhrach v jackpote.

Čína

The Venetian Macao je hotelový a kasínový rezort v Macau, Čína, vlastnený americkou spoločnosťou Las Vegas Sands. 39-podlažná štruktúra na Cotai Strip v Macau má 980 000 m2 podlahovej plochy a je modelovaná podľa svojho sesterského kasínového rezortu The Venetian Las Vegas (z toho kasíno má rozlohu 50 700 m2). Je to najväčšie kasíno na svete, najväčší jednopodlažný hotel v Ázii a desiaty najväčší budov na svete podľa podlahovej plochy.

Hlavná veža hotela bola dokončená v lete 2007 a rezort oficiálne otvoril 28. augusta 2007. Má 3 000 apartmánov, 3 400 hracích automatov, 800 hracích stolov. K priloženému hotelu patrí klub s názvom Paiza Club, ktorý je vyhradený pre VIP hostí. Hracia plocha klubu Paiza je rozdelená na jednotlivé súkromné hracie miestnosti, každá pomenovaná podľa významných ázijských miest a regiónov, ako sú Jün-nan, Kuang-čou, Hongkong, Singapur a Kuala Lumpur.

Možnosťou číslo dva je City of Dreams v srdci Macaa. Tento výnimočný kasínový rezort vyniká svojou elegantnou architektúrou a moderným dizajnom, čo ho radí medzi najvýznamnejšie a najluxusnejšie hazardné destinácie v regióne. Jeho rozsiahly komplex ponúka širokú škálu zábavy, luxusu a vzrušenia vrátane hotelov, reštaurácií, obchodov a, samozrejme, rozsiahlej herné plochy, čo zaručuje kompletný zážitok pre hostí.

Herné možnosti sú naozaj rozmanité, vrátane klasických hracích automatov a populárnych stolových hier ako blackjack, baccarat, ruleta a poker. Každý hráč si nájde niečo podľa svojich predstáv, pričom sú k dispozícii aj špeciálne VIP herné priestory pre high-rollerov. Okrem hazardných hier ponúka City of Dreams bohatý výber zábavných možností, ako sú divadelné predstavenia, koncerty, nočný klub, bazény a wellness centrum. Jednou z ďalších atrakcií je „The House of Dancing Water“, grandiózne vodné predstavenie, ktoré patrí medzi najnepozoruhodnejšie divadelné zážitky na svete.

Singapur

Marina Bay Sands je integrovaný rezort na nábreží Marina Bay v Singapure a je známym symbolom mesta. Pri jeho otvorení v roku 2010 bol považovaný za najdrahšiu samostatnú kasínovú nehnuteľnosť na svete s hodnotou 8 miliárd singapurských dolárov (6,88 miliardy amerických dolárov). Rezort zahŕňa viac ako 2 500 izieb, konferenčné a výstavné centrum, nákupné centrum, múzeum, veľké divadlo, reštaurácie, expozície umenia a vedy a najväčšie átriové kasíno na svete s 500 stolmi a 1 600 hracími automatmi.

Wonder Full je veľkolepá nočná show, v podaní Marina Bay Sands. Je navrhnutá austrálskou spoločnosťou Laservision a obsahuje rôzne technológie Laservision, ako napríklad Stella Ray. Predstavenie začína jedinou kvapkou vody, ktorá predstavuje zrod života. Neskôr prechádza dôležitými etapami života človeka, ako je detstvo, vývoj v priebehu veku a dospelosti.

Resorts World Sentosa (skrátene RWS) je integrovaný rezort na ostrove Sentosa, ktorý sa nachádza na južnom pobreží Singapuru. Kľúčové atrakcie v rámci RWS zahŕňajú jedno z dvoch kasín v Singapure, zábavný park Universal Studios Singapore (ktorý je druhým zábavným parkom Universal Studios v Ázii po Universal Studios Japan a prvým v juhovýchodnej Ázii), vodný park Adventure Cove Waterpark a S.E.A. Aquarium, ktorý je druhým najväčším oceanáriom na svete.

Projekt RWS bol prvýkrát navrhnutý v roku 2006 a rezort v hodnote bol vybudovaný spoločnosťou Genting Singapore, pričom výstavba začala v roku 2007. Keď bol dokončený v roku 2010, bol tretím najdrahším postaveným budovou vôbec. Rezort priamo zamestnáva až 15 000 ľudí.

Kasíno začalo prevádzku 14. februára 2010, prvý deň čínskeho nového roka. Námorné múzeum sa otvorilo o rok neskôr a posledná atrakcia, známa ako The Marine Life Park, bola otvorená koncom roku 2012. Veľkolepé otvorenie celého integrovaného rezortu sa konalo v decembri 2012, pričom ho slávnostne otvoril premiér krajiny Lee Hsien Loong spolu s predsedníkom Genting group, Lim Kok Thay.

Filipíny

Solaire Resort & Casino, predtým známy ako Solaire Manila, stojí ako symbol luxusu a zábavy v rámci v Parañaque, metropolitnej oblasti Manila na Filipínach. Tento rozsiahly komplex je výsledkom ambiciózneho projektu, ktorý začal v roku 2006. Zasadený do špeciálnej ekonomickej zóny s rozlohou 120 hektárov v okolí Manilského zálivu, bol prvým projektom, ktorý sa začal realizovať v rámci rozvoja Entertainment City.

Práce na výstavbe sa začali v roku 2007 a pokračovali s intenzitou až do dokončenia komplexu v roku 2010. Tento rezort je symbolom luxusu a pohodlia s dvomi 17-podlažnými hotelmi - Bay Tower a Sky Tower - ponúkajúcimi spolu 800 apartmánov. Čo sa týka občerstvenia a zábavy, návštevníci majú na výber z rôznych reštaurácií, obchodov a dokonca aj divadla.

Otvorenie Solaire Resort & Casino bolo historickou udalosťou, ktorej sa zúčastnili významné osobnosti vrátane prezidenta Benigna Aquina III., prvá fáza tohto projektu bola dokončená dňa 16. marca 2013, presne 492 rokov po príchode Fernanda Magellana na Filipíny.