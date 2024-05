Vladimír vysadil v Dúbravke 30 stromov šťastia: Keď je niečo dobré, Japonci to robia stovky rokov

Svoje sny si má človek plniť. Vladimír Grežo, rodák z Bratislavy, mestský človek, si jedného dňa povedal, že by bolo krásne mať sad, ktorý raz do roka rozkvitne a nádherou kvetov poteší dušu človeka a odovzdá mu dôležitý odkaz. Tak, ako sa to deje už po stáročia v Japonsku. Tridsať sakúr, ktoré vysadil v Dúbravke, rozkvitlo túto jar už po druhýkrát. A jeho príbeh o plnení snov bude mať ďalšie pokračovanie. Pre DOBRÉ NOVINY sa s ním zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore sa dozviete: čo symbolizujú sakury,

ako sa Vladimírovi podarilo priniesť ich na Slovensko,

prečo by sme mali všetko odložiť, kým sa cítime šťastní,

kto si adoptoval niektoré z čerešní,

čo znamená, že by chcel po Slovensku vytvárať ostrovčeky šťastia.

Povie sa to síce jednoducho, ale až také ľahké to asi nie je, vysadiť si vlastný sad. Najmä pre obyvateľa mesta, ktorý nemá k dispozícii svoju záhradu. Ako sa dá zrealizovať takýto sen?

V prvom rade som musel nájsť a získať vhodný verejný priestor a pozemok, čo dnes nie je celkom jednoduché. Miest na výsadbu je v Bratislave už veľmi málo. Starostovi Dúbravky sa nápad páčil a ponúkol mi krásne miesto pri amfiteátri. Asi pol roka trvalo vybavovanie všetkých formalít, na životnom prostredí, na magistráte a popri tom som zháňal väčšie a odrastenejšie stromy. To bolo zo všetkého asi najnáročnejšie. Napokon sme tridsať 5-metrových sakúr doviezli až z Talianska a hoci bol december, hneď sme ich aj vysadili.

Prečo ste si vybrali práve japonské čerešne?

Mám rád Japonsko, je mi blízka japonská kultúra, vrátane Hanami, slávností pod rozkvitnutými sakurami. Ja som si z nich zobral hlavne motív, že čerešňa, ktorá nebola stvorená preto, aby rodila plody, má hlavný zmysel v okamihu kvitnutia. Ponúka nám príležitosť spomaliť a skúsiť sa aspoň na chvíľu skoncentrovať na krásu.

Po druhé, sakury sú odolné a prispôsobivé. Krásne sady a aleje nie sú len v Japonsku, videl som ich aj v New Yorku, Amsterdame, v Prahe i niektorých slovenských mestách. A páči sa im aj v našej Dúbravke. Hoci sme ich sadili takmer pred Vianocami, prežili všetky. Odolali aj námrazám, dažďom a hneď v prvú jar všetky nádherne rozkvitli.

Jedna zo sakúr v Dúbravke. Foto: Archív V.G.

Stíhate si vychutnať krásu svojich stromov tak, ako to robia Japonci?

