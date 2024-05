Nič podobné ľudia ešte nevideli. Prvýkrát natočili, ako si zranený orangutan hojí rany liečivou rastlinou

Rana sa mu do mesiaca úplne zahojila.

Keď si zvieratá olizujú rany, nikoho to neprekvapí. Videli ste však už zviera, ktoré by si v divokej prírode zbieralo liečivé bylinky, aby sa vyliečilo? Vedci v Indonézii pozorovali orangutana sumatrianskeho, ako si sám liečil veľké zranenie na tvári rastlinnou pastou. Je to podľa nich zrejme prvýkrát, čo sa podarilo zaznamenať voľne žijúce zviera, ako sa stará o otvorenú ranu rastlinou s preukázateľne liečivými účinkami. Video, na ktorom vidieť orangutana, ako sa sám lieči, je teraz hitom internetu.

Prvýkrát v histórii

Ako uviedol Guardian, nie je to prvýkrát, čo ľudia videli divoké zvieratá, ktoré sa snažili o „samoliečbu“. Odborníci v minulosti spozorovali orangutany, ktoré si o ruky a nohy treli listy z rastliny, ktorú niektorí ľudia používajú na liečbu boľavých svalov, a videli aj šimpanzy, ktoré si aplikovali na rany hmyz. Teraz ale prvýkrát spozorovali divoké zviera, ktoré si lieči otvorené rany látkou, o ktorej je známe, že má skutočne liečivé vlastnosti.

„V prípade šimpanzov, ktoré si na rany dávali hmyz, sa nikdy nezistilo, či tento hmyz skutočne podporuje hojenie rán. Ale v tomto prípade orangutan používal rastlinu, ktorá má známe lekárske vlastnosti,“ povedala autorka výskumu Caroline Schuppliová, ktorá výsledok výskumu uverejnila v časopise Scientific Reports.

Rana sa zahojila

Po tom, ako výskumníci videli, ako si samec, ktorého pomenovali Rakus, prikladá obklad na tvár, sa rana do mesiaca úplne zahojila.

