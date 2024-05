Otec mu tvrdil, že nikdy nebude slávny. Enrique Iglesias uspel vďaka svojej opatrovateľke z detstva

Nik dnes nepochybuje o tom, že Enrique Iglesias je talentovaný a úspešný spevák. Slávny hudobník, ktorý 8. mája oslavuje 49. narodeniny, pritom nemal podporu od toho najdôležitejšieho človeka vo svojom živote - vlastného otca. Julio Iglesias tvrdil, že jeho syn nepredá ani jeden album, no veľmi sa mýlil. Pravdu mala Enriqueho opatrovateľka z detstva, ktorá mu pomohla, aj keď sama nemala takmer nič.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tueuropafm/photos/basw.AbqLpM084hIu8uYhhZDL0f1JSW93W-k3DSoB0-Z_m_0mDJlFIeSVYRQIJaqv2snYQILnDpXoCUhywEFZv-LBVw2umovqEcA284Dg87LhHBFEARXuB28NdLw01fWC_pXAPgSgoCvh2h-yHZfKQ7P82v-MH8R7QkQxxcGXSlfqNI9vYg/10152146976868159/?opaqueCursor=AbokxzIz5QrkEFf3bpNURXhOTtM5pOCtld3VaaWvQeZr1jgazBLU9qaMXSIsW84x6I8wZCVJWBSTnXF5G2bAmEE0jD9mkvASEaVcoW2g1gkUCaOMmYdaMuMRDrGbzjz3YeMUJ8l3itOrR5gn_ovdz3V3vyutHS3T80Uci1cCbH8QlrH0uKNKt7j5UTTX2gvE4uLBPsqEsBQGVTNkSQ9sJ3Xe6pQxaHMVyQkG1lBSjdFUxZhma07s6_rjvlxbyv5Pb-LqeF_ErmJJA60oQCLxl1wScO90GOMfaSEsAlehaemmC43NGokUeZ3_yBqG0_IU5H-1tjeSdKcUTHOxetc7YWAlwW4cGp8-Zuceq1OTzfcV74LIfEs-TleJhiWNcXWA4YpULJoGPOKH-vFzVLCrMNblvVYKHs0jpXjT6rV6KHpftXeQ54jB2OAL7gTKXVFsR5omNbFmdEjnXrlarJozmeY7UccxDiFELDROs_YZy327JWd4fK2PygXLOgXj7p4vD7MzmEz_MvlyTMKWPlkm7ktbFCJ57gIwexOhT3ogRkiaRYQyNSkwMwg0RsETmMJ5mYIt6Wl6qTMLdNl8cuGtBKtRTLmXusUcZp6JtJ6isiLyV05I1qje7mqZcrswgpOC9CWHL4dfXG8SE2dCbuA0pkCreW6yxtMkRkZvQgKlQyPqpl5rK4QN02f-AVz7CSpE9oy3fmdXFNBhR-Cm1LVpZ8elRna1Dt6omWwcnVKoQclwpI4hk9Ao7P0h0SkOf6fN-0zu437mKqG4uiPskGLMc-Lg4UFjItl75VzxvkDWIY6LtQ

Opatrovateľka ako mama

Julio Iglesias bol vlastne Enriquem Iglesiasom minulého storočia. Španielsky futbalista a spevák je s viac ako 300 miliónmi predaných nahrávok považovaný za jedného z najúspešnejších európskych sólových umelcov. Julio Iglesias si zobral za ženu modelku a moderátorku Isabel, s ktorou mal troch potomkov – syn Enrique bol tretím a posledným. Len štyri roky po jeho narodení sa rodičia rozviedli a Enrique i jeho súrodenci zostali žiť v Španielsku so svojou mamou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/superexitoecu/photos/bc.AboB5voyfnN774k4I_a3owb-6WO_gHbeVPaEDCcsmOlonrQZ8iH9YlVgrdUBvQZFPJ62-GGnmG0uu2VLGE-w6JAoDTeD34DeW8z_uw9F49Fvnyr8Jxa0xTAedoi7b00Ta0r-lMJfBBcWYWgMVTbHoxp7/10150960294279456/?opaqueCursor=AborrHPUuCtHxUhPkGxhlzKgK5Vb2A_hxCwLLURV3EUq7WsVgE3Q-XjcA0nA8SyDq59-VzF_GMjmTH9xHOWVhkLxEbVpfs8EOe4wsdaSNBFuoQZI-7DKdUYGXoePRQtx9LI6yaIqi3LYyRHN7g2TgceGE6ZS9gCl8s-2Fx4AhMBFQmUB3nxUqnOdjTMuqXbKD4SkrWZq9uDgn7-0ro9n1-OObuRPk9WOxXm8AAEaFXRlFNLv-ibAFyMNidySF6nR2lmJq2dgo5qo1sH5r5dZ5rTERoBMB-5ihI2VYCPXevJtip2yPgwExov4DpiPCLq8ALChJrOabQKbMxFFZpUxpn5ODkEzV_TdXlmRO6EejtyzqCLwVw3mOd8lnoyPjEtlpa_lVkG8tbAqWStYI6kkNHtzpnlhQ1XujxN95r588fj2nkTPpCuVyABpiSDlZVJlQBGGgB2rqsVM1dlwNhOYGzlAd2GXiUTV5OIdsNWhGFGf-OVA0T8K_nYKZuMD2rR7KbSKLTwjmbrRZP3Jag3ODyzNbkSWUaYvUeHLsgmDiv2IpVTCaUYgKdaQrwSOe-9lsqOia3XbI4RoHgYrZ5FufR0iOM6r-4h-4gKxP7zcmt7_RXUNDhn6JWqm5pzZJS3gDsddK4-csG1iZCNFI46-9LMDk_x8-ni2C3OOt7wHc70Pbw

Po medializovanom únose starého otca nacionalistickou organizáciou ETA poslala Isabel všetky tri deti za bývalým manželom do Miami. Keďže ich otec Julio bol stále na turné, o deti sa starala pestúnka Elvira Olivaresová. Pre mladého Enriqueho sa stala druhou mamou, ktorú miloval a úplne jej dôveroval.

„Videla ma každý deň. Svojím spôsobom bola najbližšie k úlohe matky,“ spomínal pre Guardian Enrique Iglesias. Jeho opatrovateľka Elvira bola jediná, ktorá vedela o tom, že Enrique miluje hudbu a chce sa stať spevákom. On však bol presvedčený, že ak by toto želanie vyslovil pred svojím slávnym otcom, nepodporil by ho.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/elquijoteji/photos/basw.Abr7YwcjrtXWs4vfOKQL4Nq2ffQHbKyyQyJKH-f7imIGZjdD1gqxuhy_9ruc4p1oXDBPnaNSp41zgS4Dqe5hJqDd3YOS-SFXVDFwUGW7UMAm15RfEXA7qSxN1Biy3XH5tnr1IBuN1bOfUqrDaxmX8AaC-oONejQzWzkhv7NR3dimTA/386787324757988/?opaqueCursor=Abo-_1J1RRsyxvaVRknVrmdtlX3PKZZSQ4zY7ZysamxtJ8xpQSr0nWF7Q4Kj8KN4444KhTo7efQNDc3BHbZWRO7CsFmHk8IHtSpRdPECi-t87IWsci-6UAatQaNU-1wuRyMFCl5PqILE2s1BpDDFk5jyOZmJ2KQ97Vijm_iHE37qdfrNgkiRsewVJgZ3JOUaOuqFcS0HiFQcZhzqMkbml8V-02tjzd1sF64Be7Ici1ga27giPc_NYhBqGU-mfMV3DMxho_e6XX1n1PTCLmCeML_je8WpK0_sLrgJM0i4r5SsKz-o4JYLFSrSUDlcwr-eo4EeJuAX-UmXtiBYmv2wLJylZmGqXkDU4j7i1N4ES3b4N6IS_I0nKW3Hqxg-J8jidSu4B5cgV3rLKm1vvEHTOBh_Vyb4s4w7pqLSV1ZzCg2RLux0-mzkvHet2OGapHVxYt15zJROZ-ZCe-n3ith17wyUtHwUZ5N1TFgudbP80EYudu96H1_PzZOKzjRHHVPdiTxmp1NcUUwzSCbW6cdvZq0hWshtJC4CFd1m3BXPLL2XaEIH1et3TYFGZI5zmf-u7urQbr_rOfOx4WzifHfhssUFvGrOo_Y3SrooD2T23eUbjsViYCzqDnxNk_3Wa6EP3w5sGDUyd0zCGGPNyMlGuEX0aTxzGI_KPgh7AVKA6xQxn7hen3oiEvbKijvcnqBTunhcsGDR_BJmdKrVRrbS_qfZVYDzgFcHAIdV5aPhjA6tHwburIbdDmDg8FflT5GSzNL969-VtlC-mFI2_pZ2_rhHmTP6xjtBYs0fORsL8IiOFFD-kIoVNF57NY8Px4a8C86BnC8ITv9ZOnRdusQlhvko

Hanbil sa za svoje meno

Otec chcel, aby študoval ekonómiu, a tak ho poslúchol. Po roku však odišiel z Miami do Kanady, kde sa chystal splniť si svoj najväčší sen. Aj keď majetok jeho otca dosahoval milióny dolárov, Enrique odišiel z domu s prázdnymi vreckami. Musel bývať u kamaráta a na to, aby vydal svoj prvý album, bol nútený si požičať peniaze. Ozval sa osobe, o ktorej vedel, že mu nepovie nie – opatrovateľke z detstva.

Článok pokračuje na ďalšej strane: