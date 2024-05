Ideme príkladem zmenšováná uhlíkovej stopy. Úsporný máj pod Malými Karpatmi pobavil množstvo Slovákov

Kým v iných obciach stavajú máje, ktoré sa čnejú do výšky, vo Viničnom sa k tradícii postavili až netradične - minimalisticky. Ich máj síce dostal plno stužiek, no vďaka svojmu výzoru by sa mohol uchádzať o titul najmenšieho mája na Slovensku. „Najoriginálnejší v celom okrese," reagujú vtipne miestni pri pohľade na stromček v kvetináči.

„Tento rok len takto?“ napísala pani Anita z Viničného k fotografii, ktorá na sociálnych sieťach vyvolala poriadny ošiaľ. Hoci svojrázny máj v dedinke neďaleko Pezinka neohúri svojou výškou, prevedením určite.

Foto: Facebook, Viničné - Anita T.

„Mne je osobne veľmi ľúto, že táto pekná tradícia v našej obci evidentne “zomrela “. Zoberme si príklad z iných obcí napr. Vinosady,“ posťažovala sa v komentároch pani Janka a aj keď jej mnohí dali za pravdu, našli sa aj takí, ktorí si z mája v kvetináči nerobili ťažkú hlavu a našli si priestor na vtipkovanie.

„Ná šak čo?!!! Ve Švancpochu ideme príkladem zmenšováná tak často spomínanej a preferuvanej uhlíkovej stopy. Nevyrúbaný strom = vácej kyslíka = menšá onee, stopa uhlíková,“ pobalil komentárom v miestnom nárečí pán František.