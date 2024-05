Na tieto slová všetci čakali. Princ William odpovedal na zvedavé otázky, ako je na tom teraz Kate

Sú spolu 13 rokov, no princ William svoju manželku nikdy neochraňoval tak ako teraz. Je hrdý na to, že princezná Kate prehovorila o svojom boji s rakovinou a on naplno plní sľub, ktorý dal svojej žene, rodine, ale aj ľuďom, ktorí myslia na princeznú v ťažkých časoch. Počas princovej utorkovej návštevy severného Anglicka sa ho jedna priaznivkyňa kráľovskej rodiny opýtala, ako sa má jeho rodina a princ William všetkých prekvapil. Otázke sa nevyhol a odpovedal otvorene.

Ako sa má Kate?

„Nebude vám prekážať, ak sa opýtam, ako sa má vaša manželka a deti?“ opýtala podľa Daily Maily 60-ročná žena, ktorú rovnako ako mnohých zaujíma, ako princezná Kate pokračuje vo svojej liečbe.

Budúci následník trónu ani na chvíľu neváhal a odpovedal: „Všetci sú v poriadku, ďakujem. Áno, máme sa dobre.“ Žene to však nedalo a pokračovala v debate: „Myslím tým, samozrejme, hlavne Kate.“ Ani to Williama nevyviedlo z miery a s úsmevom potvrdil, že sa celá rodina má dobre. Podľa kráľovských spravodajcov princ naplno plní svoj sľub, ktorý dal nedávno aj pred ľuďmi, ktorí ho pri jednej dobročinnej akcii prosili, aby sa postaral o princeznú.

Videli ich zblízka

„Postarám sa,“ odvetil princ William. Podľa kráľovskej korešpondentky Jennie Bondovej je veľmi striktný a tvrdohlavý, pokiaľ ide o jeho rodinu a starostlivosť o jeho manželku. „William nikdy svoju manželku neochraňoval tak ako teraz,“ povedala Bondová pre The Sun a jej slová potvrdil aj kráľovský reportér Richard Palmer, ktorý ľudí upozorňuje, aby neverili klebetám na sociálnych sieťach.

