Odborník prezradil päť potravín, ktorým sa vyhýba. Budete prekvapení, čo spôsobuje najviac otráv jedlom

Jordan Haworth je odborníkom v oblasti zdravia čriev a svoje znalosti popularizuje aj na sociálnej sieti Tiktok. Niektorými svojimi tvrdeniami ale mnohých prekvapil. Prehovoril totiž o potravinách, ktoré majú v jeho jedálnom lístku stopku, a to aj napriek tomu, že sa niektoré z nich považujú za zdravé.

Zo svojej praxe však vie, že stoja za najväčším počtom prípadov otravy jedlom. „Otrava jedlom zvyšuje riziko, že budete mať dlhodobé črevné problémy,“ povedal vo svojom videu na sociálnej sieti.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/YE JUNHAO

Čomu by sme sa teda mali vyhýbať?

1. Ustrice

„Majú byť afrodiziakom, ale nič príťažlivé na nich nie je,“ hovorí Jordan vo videu. Tieto morské plody podľa vedca zachytávajú doslova všetko – vrátane nebezpečných baktérií.

2. Suši staršie ako dva dni

Väčšina rýb, ktoré sa na výrobu suši používajú, je mrazená. Nízkou teplotou sa tak v nich zabijú parazity a baktérie. Táto ochrana po príprave jedla zmizne veľmi rýchlo, preto by sme suši mali zjesť ešte v ten istý deň, ako je urobené. Na predpripravené suši v supermarketoch by sme vraj nemali ani len pomyslieť - a to ani vtedy, keď je vo výpredaji.

3. Klíčky

„Klíčky sa pestujú v teplých podmienkach a zvyčajne ich nevaríme. Viem, že je to superpotravina, ale riziko prenosu mi za to nestojí,“ vysvetľuje odborník.

