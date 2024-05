Osudový muž nepozvaný vtrhol na jej svadbu, najedol sa a odišiel. Iva Janžurová si Stana nikdy nezobrala

„Bála som sa, že pri ňom nebudem mať dostatok voľnosti, ktorú k životu potrebujem,“ priznávala Iva Janžurová, keď spomínala na na začiatky vzťahu s jej osudovým mužom. Spoznala ho na veľmi netradičnom mieste - na svojej vlastnej svadbe s kýmsi úplne iným. Legendárna herečka napokon s výrazne starším Stanom prežila 44 rokov a rozdelila ich až jeho smrť. Ona sa oňho až do poslednej chvíle obetavo a s láskou starala.

Zaucho pre divadlo

Iva Janžurová sa narodila 19. mája 1941 v Žirovnici pri Pelhřimove a po vzore rodičov, ktorí boli obaja školskí pedagógovia, aj ona sa chcela stať učiteľkou. Nastúpila tak na pedagogické gymnázium v Českých Budějoviciach, no napokon predsa len zvíťazila láska k divadlu. A išla študovať na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe. Mama vraj s jej rozhodnutím ale nesúhlasila a podľa portálu Prozeny.cz dala Ive kvôli tomu dokonca zaucho.

Vo filme sa po prvý raz objavila v 60. rokoch 20. storočia. Po niekoľkých epizódnych úlohách jej dal veľkú príležitosť režisér Karel Kachyňa v roku 1966 vo svojom filme Kočár do Vídně. Od tej doby jej hviezda začala stúpať a nasledovali úlohy v ďalších významných filmových počinoch, ako napríklad Zítra to roztočíme, drahoušku…!, Což takhle dát si špenát alebo Pane, vy jste vdova, ktorými sa definitívne zapísala do dejín československého filmu. A ponuky jej neprestávajú chodiť ani dnes, keď už oslávila 82 rokov.

Iva Janžurová je aj na jeseň svojho života stále vitálna, natáča filmy, hrá na divadelných doskách, režíruje aj píše scenáre. To, že v máji oslávi 83 rokov, by jej rozhodne nik netipoval.

Svadba po dvoch mesiacoch

Jej život však nie je bohatý len na kariérne úspechy, ale zaujímavé to mala aj na poli lásky. A hoci sa ešte ako mladé dievča v dvadsiatich siedmich rokoch vydala, jej životným partnerom bol napokon niekto úplne celkom iný.

