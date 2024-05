Niektoré mená na Slovensku nepovolia. Čo sa stane, keď chcú rodičia pomenovať dieťa Harry Potter či Nutella

Aj napriek tomu, že kalendár obsahuje meno na každý deň a na niektoré dni ich pripadá dokonca aj viac, rodičia čoraz častejšie siahajú po menách, ktoré by sme tam hľadali márne. Na Slovensku tak nie je problém naraziť na Sandokana, Afroditu, Šeherezádu a aj keď sa zdá, že v tomto smere neexistujú žiadne pravidlá, opak je pravdou. Počuli ste už o zakázaných menách?

Zatiaľ čo niektoré krajiny tvrdia, že rodičia by mali mať pri výchove dieťaťa úplnú voľnosť a vedia, čo je pre ich dieťa najlepšie, iné zastávajú názor, že ak rodič môže svojím rozhodnutím dieťaťu uškodiť, mala by zasiahnuť vláda. Ako uvádza portál Stacker, presne pre takéto prípady niektoré krajiny zaviedli akýsi zoznam mien, ktoré rodičia deťom dať jednoducho nesmú.

Meno to nie je a ani byť nesmie

Švédsko zakazuje mená, ktoré by mohli urážať iných ľudí alebo poškodzovať nositeľa mena. Zakázané však majú aj mená, ktoré sa k dieťaťu jednoducho nehodia. Rodičia musia meno dieťaťa nahlásiť do troch mesiacov od narodenia a ak tak neurobia, hrozí im pokuta. Na zozname zakázaných sú napríklad mená Metallica, Superman, Ikea či Elvis.

Nedávno sa však stretli aj s poriadnou kuriozitou, kedy sa rodičia snažili svoje dieťa pomenovať „Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116." Vyslovovať by sa malo ako „Albín“, no podľa Švédov to v skutočnosti meno nie je a ani byť nesmie.

Lucifer či Hitler

Zaujímavý zákaz platí napríklad v Japonsku. Ľudia sa tam nesmú volať slovom „Akuma“, čo v preklade znamená diabol. Vláda hovorí, že týmto zákazom chráni mladistvých pred šikanou. Na Novom Zélande zas neprešlo meno Lucifer.

Čo sa týka výberu mien, prísne pravidlá má aj Nemecko. Dieťa napríklad nesmie mať meno, ktoré označuje nejaký objekt, produkt, je rodovo neutrálne alebo by ho mohlo vystaviť poníženiu. Jednoznačne sú zakázané mená ako napríklad Adolf Hitler, či Usáma Bin Ládin. Ako informuje Stacker, to isté platí v Malajzii, Mexiku či na Novom Zélande.

Princ, Kráľovná či Kráľ

