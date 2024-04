Bola ľahšia ako vrecko cukru a hovorili, že neprežije. Emmka napokon zabojovala, ale potrebuje našu pomoc

„Poradili mi ju dať pokrstiť, aby odišla do neba ako anjelik,“ spomína si pre portál Donio Zuzana na slová lekárov, ktorí jej po pôrode dcérky opakovali jediné - neprežije. Aj keď si na operáciu malej Emmky netrúfal ani neurochirurg, na naliehanie mamičky to predsa len skúsil. Podarilo sa. Na ceste za lepším životom však malá bojovníčka potrebuje aj našu pomoc.

Bola ľahšia ako vrecko cukru

„Narodila sa predčasne v 25. týždni, s hmotnosťou iba 480 gramov,“ vracia sa Zuzana do momentu, keď jej vytúžená dcérka vážila menej ako vrecko cukru a zo všetkých síl bojovala o svoj život. „Ihneď po narodení ju oživovali, našťastie, úspešne. No podľa lekárov stav fatálny, neprežije. Aspoň podľa neurológa. Dostala ťažké krvácanie do mozgu, veľmi opuchla, vysoké teploty...“ vymenováva. Vraj ani neurochirurg si netrúfal na zákrok.

Foto: Donio.sk

Keď im však podpísala papiere, predsa len sa odhodlali a podarilo sa. „Ďalšie hodiny a dni boli veľmi náročné, nevedeli sme, či sa dožije ďalšieho dňa,“ spomína si Zuzana na momenty, keď nastúpili vysoké teploty, silné antibiotiká, otrava krvi, transfúzie aj zaintubovanie a pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

Dlhá a náročná cesta

Ako pokračuje mamička, teplota postupne klesla, upravila sa krv, no dievčatko stále nedokázalo samostatne dýchať. „Dvojmesačnú ju prevážali inkubátorom do Bratislavy na operáciu očí, inak by nevidela. Čas plynul, pomaly jej začali dávať kyslíkovú masku a neskôr do nošteka kyslíkové okuliare. Prvých päť mesiacov strávila v nemocnici, tesne pred Vianocami 2022 nás prepustili domov, síce na kyslíku, ale domov,“ tešila sa z pokroku mamička.

