Citíla, že ho ľutujú a pohŕdajú ním. Mama si nechala spraviť pigmentovú škvrnu, akú má jej synček

Keď sa Carolinin syn začal pýtať na svet, lekári zistili, že má pupočnú šnúru dvakrát omotanú okolo krku a preto sa rozhodli pre cisársky rez. Už v momente, ako jej zdravotníci podávali do rúk malého Enza, si všimla ich prekvapené výrazy a zmenu atmosféry v miestnosti. Vtedy prvý raz pocítila, že jej syn je iný.

Ľútosť a pohŕdanie

Enzo sa narodil s tmavým materským znamienkom na tvári, ktoré mu pokrýva väčšiu časť čela a tiahne sa cez nos až po líce. Takéto znamienka vznikajú vďaka pigmentovým bunkám, ktoré obsahujú melanín a ich podoba sa časom môže meniť. Aj keď zväčša nepredstavujú žiadne zdravotné riziko, ich sledovanie nie je na škodu.

Napriek počiatočnému zmätku lekári Caroline neskôr povedali, že Enzovo znamienko preňho nie je nebezpečné. Mladá mamička si vydýchla, no zároveň si uvedomila, že život jej syna bude predsa len trochu iný a spočiatku musela bojovať s čudnými reakciami okolia. Cítila hlavne ľútosť a pohŕdanie zo strany ľudí.

Krása pramení v prijatí

Pevne však trvala na svojom a rozhodla sa Enzovo znamienko normalizovať. Aby sa cítil už odmalička prijatý, spravila obdivuhodné gesto. Ako píše portál Bright Side, s pomocou vizážistky si na tvár nechala nakresliť znamienko podobné tomu, ktoré zdobí tvár jej syna. S replikou sa vybrala aj do práce, pretože chcela na vlastnej koži zažiť to, čo on a vžiť sa do nekomfortných situácií, ktorým bude musieť Enzo čeliť aj keď bude starší.

Hlavným zámerom mamičky bolo, aby sa jej syn cítil milovaný. Ona sama si však na konci dňa prišla spokojná a prízvukovala, že ozajstná krása vychádza práve z prijatia vlastných jedinečných čŕt.

„Cítila som sa ako najkrajšia žena a matka na svete,“ píše Carolina na sociálnej sieti. Enzova reakcia na jej ozdobenú tvár bola plná radosti a intimity. Aj napriek tomu, že bol v tom čase ešte len bábätko, bolo zo situácie cítiť ich silné puto.